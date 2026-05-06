Jedna stjuardesa postala je viralna nakon što je otkrila šta nosi ispod uniforme kako bi joj bilo udobnije tokom dugih letova, a mnogi su priznali da im takva praksa nikada ne bi pala na pamet. Putnici kabinsko osoblje obično dočekuju u besprekornoj uniformi, sa urednom frizurom i šminkom, iako iza toga često stoje duge smene, malo sna i visoki standardi izgleda.

Stjuardese se odlikuju strogim pravilima oblačenja i izgleda, pa se na prvi pogled može steći utisak da je njihova profesionalna pojava uvek potpuno „pod kontrolom“. Međutim, jedna od njih odlučila je da pokaže šta se zapravo nalazi ispod uniforme i time iznenadila mnoge pratioce na društvenim mrežama.

Paula, stjuardesa koja na TikTok objavljuje sadržaj pod korisničkim imenom @muulann_, podelila je video u kojem najpre izgleda potpuno sređeno u službenoj uniformi, a zatim pokazuje da ispod nje nosi udobnu pidžamu. U opisu je kroz šalu poručila da „doslovno ispod nosi pidžamu“, što je izazvalo iznenađenje i smeh među gledaocima.

Reakcije su bile podeljene. Dok su mnoge koleginice potvrdile da rade isto zbog udobnosti tokom dugih i iscrpljujućih smena, drugi su bili iznenađeni idejom da se ispod formalne uniforme nosi odeća za spavanje. Paula je objasnila da joj je dodatni sloj odeće zapravo praktičan, jer joj često postane hladno u avionu, pa joj to pomaže da lakše izdrži radni dan.

Ovaj snimak još jednom je pokazao razliku između spoljašnjeg, profesionalnog izgleda kabinskog osoblja i realnosti njihovog posla, koji često zahteva improvizovana rešenja za udobnost u zahtevnim uslovima rada.