Istraživanja iz oblasti kognitivne psihologije pokazuju da imena i prezimena u našem pamćenju funkcionišu drugačije od ostalih reči.

„Pamćenje imena funkcioniše po drugačijim pravilima“, objašnjava psiholog David Luden sa Džordžia Gvinet koledža, a prenosi La Nación.

Zašto je teško zapamtiti imena

Imena su za naš mozak poput etiketa – siromašna značenjem i asocijacijama. Kada izgovorimo reč poput „jabuka“, aktivira se čitava mreža slika, mirisa i iskustava. Nasuprot tome, imena poput „Pavle“ ili „Eva“ nemaju takvu dubinu značenja, pa se teže zadržavaju u pamćenju.

Dodatno, imena se ređe koriste nego svakodnevne reči, zbog čega ih mozak slabije „uvežbava“. Zato se često javlja i poznat fenomen "na vrhu jezika": savršeno pamtimo lice, mesto rada, pa čak i prvo slovo imena, ali ne možemo da se setimo kako zvuči.

Psiholozi ovaj problem objašnjavaju slabijom vezom između značenja i zvuka reči, što je kod imena posebno izraženo. Na to su ukazala i istraživanja Debora Burke i Donald MekKej.

Veliku ulogu igra i prvi susret. Tada je pažnja često usmerena na više stvari odjednom – upoznavanje, razgovor, utisak koji ostavljamo ili okruženje. Ime, koje čujemo samo jednom, lako se izgubi, naročito ako smo umorni ili preopterećeni informacijama. Jedan od jednostavnih trikova je da ime odmah ponovimo naglas.

Lakše pamtimo imena ljudi koje viđamo redovno ili koji su nam važni, dok se imena usputnih poznanstava brzo zaboravljaju. Neki stručnjaci, oslanjajući se na psihoanalizu, smatraju da uporno zaboravljanje nečijeg imena može imati i nesvesnu funkciju – poput održavanja distance ili potiskivanja neprijatnih emocija.

Zaboravljanje imena – da li je razlog za brigu?

U većini slučajeva, zaboravljanje imena nije znak problema. Ne ukazuje na nepoštovanje niti na ozbiljnu rasejanost, već je posledica načina na koji funkcioniše naše pamćenje. Imena najčešće nisu „izgubljena“ – dovoljan je podsticaj, poput ponovnog susreta ili neke asocijacije, da ih se setimo.

Ipak, ako se zaboravnost pojačava i počne da obuhvata i druge reči ili svakodnevne situacije, preporučuje se konsultacija sa lekarom.