Savremene tehnologije ne omogućavaju stvaranje baze na Marsu koja bi mogla potpuno autonomno da postoji bez snabdevanja resursima sa Zemlje, pa zato ni spasavanje odlaskom na Crvenu planetu u slučaju katastrofe na Zemlji ne bi bilo moguće, izjavio je za RIA Novosti glavni naučni saradnik i rukovodilac "Svemirske biologije" u Institutu za medicinsko-biološke probleme Ruske akademije nauka, Vladimir Sičjov.

"Ako bi se nešto dogodilo na Zemlji, kuda se skloniti? Ne verujem da bi čovečanstvo moglo da se evakuiše na Mars, čak ni uz sva raspoloživa tehnička sredstva. Da bi to bilo moguće, morala bi da bude izgrađena potpuno zatvorena biosfera, što je neizvodljivo na sadašnjem stepenu tehnološkog razvoja", rekao je Vladimir Sičjov.

Prema njegovim rečima, današnje svemirske tehnologije dovoljne su samo za to da se stigne do Marsa. Sistemi za održavanje života kojima čovek raspolaže, iako imaju minimalne sisteme regeneracije, i dalje su snažno zavisni od snabdevanja sa Zemlje. Pored toga, nije rešeno ni pitanje zaštite od sekundarne radijacije na toj planeti.

Sičjov je dodao da je glavno pitanje koje bi moglo zanimati čovečanstvo na Marsu potraga za životom ili tragovima njegovog nekadašnjeg postojanja. Međutim, i taj zadatak mogu da obave automatske letelice.

Mars je samo hladna pustinja

Temperature su možda neprijatne, ali izdržljive? Ne baš - atmosfera Marsa ima oko 1 odsto Zemljine gustine i sastoji se uglavnom od ugljen-dioksida. Nema dovoljno pritiska da bi ljudska pluća funkcionisala, niti kiseonika za disanje.

Prosečna temperatura iznosi oko minus 62 stepena Celzijusa, a noću može pasti i na minus 80 stepeni Celzijusa. Čak i da rešite problem vazduha, smrzavanje bi bilo izazov svaki izlazak na površinu zahtevao bi odelo sa sopstvenim sistemom za grejanje, snabdevanje kiseonikom i zaštitom od zračenja.

Slaba gravitacija bi bila prednost

Mnogi misle da bi slaba gravitacija donela osećaj slobode - koraci bi nam bili lakši, skokovi duži, ali zapravo bismo samo bili veoma slabi.

Gravitacija na Marsu iznosi oko 38 odsto Zemljine, a kratkoročno, čovek može da funkcioniše u takvim uslovima. Ipak, dugoročni efekti bi bili ozbiljni: Gubitak gustine kostiju, slabljenje mišića, promene u kardiovaskularnom sistemu i problemi sa ravnotežom su samo neki od efekata koji bi se javili. Svakodnevne intenzivne vežbe bile neophodne samo da bi se održalo osnovno zdravlje.