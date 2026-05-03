Niko ne ulazi u brak sa idejom razvoda, ali kako mnogi u njega ulaze sa nerealnim idealima, neizbežno je da će brak završiti razvodom.

U početku se obe strane trude da se predstave u najboljem svetlu. Nakon određenog vremena, stvari koje nam se ne sviđaju počinju da isplivavaju na površinu.

I tako je njegovo „slatko” hrkanje vremenom postalo najveća mana. Imajte na umu da su se mnogi brakovi raspali zbog hrkanja. Ali ono što zaista uništava brak je sukob ličnosti.

Saznajte kako žene mogu biti nezgodne u braku, na osnovu njihovog znaka. Ovo je pet najgorih, dobro razmislite ako imate ženu rođenu u jednom od ovih znakova.

Škorpija

Žena Škorpija će sigurno izvući ono najbolje u vama. Ova žena će od vas zahtevati više nego što ćete moći da date. Ona će vam pokazati svoj potencijal. Kao seksualni partner, obožavaćete je. Ali budite oprezni, biti sa ženom škorpijom nije nimalo lako.

Devica

Morate biti stvoreni za ulogu supružnika ako želite da se oženite Devicom. Ima sjajan osećaj za ono što je dobro, a još bolji osećaj za ono što je loše. Ponekad je najbolje reći joj: „Da, draga“. Ovo nije šala. Ako želite da iskoristite njene neverovatne sposobnosti da vas voli i obožava, onda se morate naviknuti da joj povlađujete. Ako vaš brak traje kao takav, onda već znate dogovor.

Lav

Kada žene Lavice daju, daju sve što imaju, i veoma su poštene. Ono na šta treba obratiti pažnju je njeno raspoloženje. Njeni usponi i padovi su poznati, a ako ne dobije ono što želi, mršti se i žestoko kritikuje. Nikada neće stati, a da prethodno ne dobije ono što želi. Ili će biti po njenom, ili neće biti uopšte.

Ovan

Žene Ovan su popularne, lepe i divne. Veoma je lako zaljubiti se u takvu ženu. Ona je samouverena i sposobna. Kao supruga, ona je neverovatno odana, ali očekuje nagradu za tu lojalnost, a ako se to ne desi ostaviće vas. Ona je prava žena vatre koja ostavlja pepeo za sobom ako je razočarana.

Strelac

Ako želite da nikada ne znate na čemu ste, onda oženite ženu Strelca. Više žele slobodu nego obavezu, a iako nameravaju da budu odane i pažljive u braku, daleko ih više zanimaju neki sopstveni planovi. Ove žene su divni partneri, sve dok stvari idu njihovim tokom.