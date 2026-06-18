Pacov

Danas ćete biti u centru pažnje. Telefon će zvoniti, poruke će stizati sa svih strana, a mnogi će tražiti vaše mišljenje i savet. Ipak, do večeri ćete shvatiti da vam je potrebna pauza od ljudi. To je sasvim normalno. Vikend je pred vratima, pa nemojte preuzimati nove obaveze.

Savet: Odbijte jedan poziv danas. Imate pravo da se odmorite.

Bik

Dan je idealan za završavanje obaveza koje vas prate cele nedelje. Osetićete veliko zadovoljstvo kada konačno stavite tačku na ono što dugo odlažete. Ipak, nemojte ostati zarobljeni u poslu do kasno uveče.

Savet: Završite ono najvažnije, ostalo može da sačeka sledeću nedelju.

Tigar

Još od jutra razmišljaćete o vikendu. Posao ćete odraditi korektno, ali misli će vam već biti daleko od kancelarije. Ne opterećujte se sitnicama.

Savet: Ako možete, završite obaveze ranije i priuštite sebi malo slobodnog vremena.

Zec

Mnogi će danas tražiti vašu pomoć. Kolege, prijatelji, komšije ili rodbina očekivaće da rešavate njihove probleme. Međutim, imate pravo da kažete „ne“.

Savet: Odbijte barem jedan zahtev bez griže savesti.

Zmaj

Umorni ste od toga da stalno budete odgovorni, jaki i pouzdani. Danas vam je potrebno malo bezbrižnosti. Kupite sebi nešto slatko, pogledajte omiljeni crtani film ili uradite nešto što vas vraća u detinjstvo.

Savet: Uradite jednu potpuno neozbiljnu stvar i uživajte u tome.

Zmija

Novac će vam danas biti glavna tema. Razmišljaćete o prihodima, troškovima i planovima za budućnost. Međutim, umesto da brojite svaki dinar, fokusirajte se na nove mogućnosti za zaradu.

Savet: Osmislite jednu novu ideju koja bi vam mogla doneti dodatni prihod.

Konj

Privlačiće vas kulturni sadržaji. Pozorište, bioskop, koncert ili izložba mogu vam popraviti raspoloženje. Ipak, ne pretrpavajte raspored.

Savet: Izaberite jedan događaj i uživajte bez žurbe.

Koza

Mašta će danas raditi punom parom. Razmišljaćete o velikim planovima, putovanjima i promenama koje biste voleli da ostvarite. Ne brinite ako još nemate konkretan plan.

Savet: Dajte sebi deset minuta da sanjarite bez ograničenja.

Majmun

Danas ćete se ponašati kao da imate odgovor na svako pitanje. Ipak, ne morate znati baš sve. Ljudi će više ceniti iskrenost nego glumu.

Savet: Ako nešto ne znate, slobodno to priznajte.

Petao

Pokušavaćete da organizujete misli, planove i obaveze. Međutim, nije važno koliko ideja imate, već koliko su kvalitetne.

Savet: Fokusirajte se na jednu važnu misao i držite je se tokom dana.

Pas

Poželećete da se javite ljudima koje dugo niste videli. To je lep impuls, ali nemojte sebi stvarati nove obaveze.

Savet: Pošaljite kratku poruku nekome ko vam nedostaje.

Svinja

Biće vam teško da donesete čak i najjednostavnije odluke. Dvoumićete se oko svega – od hrane do planova za veče. Ne gubite vreme na preterano analiziranje.

Savet: Danas je bolje doneti brzu odluku nego tražiti savršenu.