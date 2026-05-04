Na našim prostorima najrasprostranjenije je verovanje da oko ručnog zgloba treba nositi crveni končić, kako bismo se zaštitili od uroka. To verovanje toliko je čuveno i ukorenjeno, da se končić vezuje i bebama odmah po rođenju.

Ipak, osim crvenog, nose se i končići drugih boja, jer se veruje da imaju značajan uticaj na sudbinu i da privlače dobre stvari u život.

Zeleni končić

Verovali ili ne, zeleni končić je jedna od najstarijih amajlija, iako nama možda i nije tako poznata. Nosi se zbog privlačenja prosperiteta. Veruje se da pomaže da iz svake situacije izađete kao pobednik, da lakše i brže rastete i razvijate se i postajete uspešni.

Tamnozeleni končić

Veruje se da pomoću ovog končića stvarate prijatnu životnu atmosferu i da ga treba nositi pred važne razgovore i sastanke.

Narandžasti končić

Ovaj končić mnogi nose neprekidno jer se veruje da privlači sreću i štiti od bolesti.

Roze končić

Uglavnom ga nose žene, jer navodno pojačava rast i protok ženske energije. Biblijska kraljica Saba, poznata po vanserijskoj lepoti i mudrosti, navodno je stalno nosila ružičasti končić oko ručnog zgloba.

Žuti končić

Veruje se da štiti od crne magije i bolesti, i da pomaže da postignete uspeh na svim poljima.

Plavi končić

Ovo je najpoznatija boja ja privlačenje sreće i uspeha u poslu, koja navodno pomaže da pobedite svoje suparnike. Plavi končić simbolizuje mir, pa tako navodno pomaže da se bolje koncentrišete na zadatak i dovedete um u stanje harmonije.