Kada krenete u prirodu na roštilj i druženje, sasvim je u redu da zaboravite svakodnevne brige — ali ne i kako da sačuvate hranu svežom. Bez frižidera i struje, malo snalažljivosti pravi veliku razliku.

Kod kuće je lako, ali na livadi, u šumi ili pored reke treba se osloniti na praktična rešenja. Prenosivi frižider jeste idealan, ali ako ga nemate, postoje trikovi koji mogu odlično poslužiti.

Brz trik sa aluminijumskim posudama

Sve što vam treba su dve aluminijumske posude iste veličine. U jednu sipajte vodu i zamrznite je. Kada krenete na izlet, zaleđenu posudu stavite kao podlogu, a u drugu ubacite hranu. Sve zajedno umotajte u aluminijumsku foliju.

Ova improvizovana „rashladna kutija“ može pomoći da se hrana održi hladnom nekoliko sati — posebno ako nosite salate sa majonez ili pavlaka.

Kako da salata ostane sveža

Zelenu salatu umotajte u papirni ubrus pre pakovanja. On upija višak vlage i sprečava brzo kvarenje, pa salata duže ostaje hrskava.

Hleb bez kondenzacije

Hleb je najbolje čuvati u pamučnoj ili papirnoj vrećici. Tako zadržava svežinu i ne postaje gnjecav.

Zamrznite flaše umesto leda

Umesto kockica leda, ponesite zamrznute flaše vode, limunada ili soka. One će hladiti hranu, a kasnije ćete imati spremno osveženje.

Termo torba kao saveznik

Ako nemate frižider, termo torba obložena aluminijumom može zadržati nisku temperaturu satima — naročito uz dodatak zaleđenih boca.

Pametan izbor sendviča

Ako ne možete da obezbedite hlađenje, izbegavajte lako kvarljive sastojke poput jaja i mlečnih proizvoda. Umesto toga koristite humus, senf, masline i sveže povrće.

Hermetičke posude su obavezne

Za voće, salate i gotova jela koristite posude koje se dobro zatvaraju. One štite hranu od prosipanja, insekata i spoljne toplote.

Držite hranu u hladu

Uvek birajte hladovinu za odlaganje hrane. Ako je moguće, prekrijte torbu vlažnim peškirom — isparavanje dodatno hladi sadržaj.

Bez obzira da li ste u parku, na planini ili pored reke, uz ove jednostavne trikove hrana će ostati sveža, a vi bezbrižni. Jer pravi užitak u prirodi počinje tek kada ne morate da brinete o sitnicama.