Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je nakon obilaska Državnog data centra u Kragujevcu gde je pušten u rad novi superkompjuter, tokom obraćanja javnosti najavio gradnju fakulteta za robotiku i informacione tehnologije.

-Ponosan sam što sam danas ove. Hvala Vam gospodine Titolo na podršci i poverenju... Želim da kažem da ćemo mi ovde da napravimo fakultet za robotiku i informacione tehnologije, ali to mora da radimo stručno i sveobuhvatno na nivou cele zemlje. Moramo da idemo u korak sa najnovijim tehnologijama. To će mnogo značiti za Kragujevac. Ponosan sam na ovo što smo uradili... Hvala svim građanima što su imali poverenja u svoju rukovodstvo - kaže Vučić.

