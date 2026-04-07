Iako mnogi stranci Srbiju opisuju kao zemlju lepih ljudi i velikog gostoprimstva, ovaj korisnik je istakao da ga je najviše iznenadio mentalitet.

Šta je rekao o Srbiji

On je na Reddit napisao da se u Srbiji oseća kao da je u „vremenskoj kapsuli“, navodeći da stavovi prema polu, seksualnosti i društvenom napretku zaostaju za Zapadom najmanje dve decenije.

„Nije problem jezik ili hrana, već način razmišljanja. Kao da je sve usporeno“, napisao je.

Dodao je i da mu kao gej osobi pojedini stavovi deluju zastarelo, ali je naglasio da ne vidi zlu nameru, već sporiji tempo promena u društvu.

Reakcije stranca podelile mišljenja

Njegova objava izazvala je burne reakcije, a mnogi stranci koji žive u Srbiji nisu se složili sa njegovim stavom.

Jedan korisnik naveo je da je bio iznenađen koliko ljudi u Srbiji vode računa o fizičkom izgledu i sportu, ali da ne smatra da ima pravo da ocenjuje mentalitet jedne zemlje.

Drugi su istakli da Zapad nije jedinstven i da se stavovi razlikuju od države do države, pa poređenje sa celim Zapadom nema mnogo smisla.

Kakva je situacija za LGBT+ zajednicu

U raspravi su se javili i korisnici koji su govorili o LGBT+ zajednici u Beogradu, ističući da je situacija slična kao u gradovima poput Budimpešte ili Praga.

Navode da pripadnici zajednice mogu slobodno da se kreću i izražavaju, iako društvo još uvek nije potpuno liberalno.

Ova rasprava pokazuje koliko se iskustva stranaca u Srbiji razlikuju i kako percepcija mentaliteta zavisi od ličnog iskustva i očekivanja.

Dok jedni vide sporiji društveni razvoj, drugi ističu otvorenost i specifičnosti koje Srbiju čine drugačijom od Zapada.

