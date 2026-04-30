Vučić je obavešten da je u martu bilo 2,6 miliona pokušaja napada na data centar, i rečeno je da AI drastično smanjuje detekciju i rešavanje svih problema.

Njemu su predstavljeni i četbotovi koji drastično smanjuju trošenje vremena za sve korisnike, posebno na sajtovima vezanim za eUpravu. Takođe, prikazana su i industrijska rešenja kako bi se uz pomoć rendgenskih talasa i veštačke inteligencije detektovale anomalije na proizvodnim trakama. Ostvaren je i napredak na polju anonimizacije sudskih presuda uz pomoć AI, što takođe štedi vreme.

"Ovo je veoma važno da svi u Srbiji vide. Dobili smo sertifikat 4, to nema niko u regionu, ni Hrvatska ni Rumunija, da ne govorim o BiH i Severnoj Makedoniji. A u Evropi da to pripada državi, ima samo Poljska, ostalo su privatni data centri. Dakle biće uskoro tri takva u Srbiji, i kažem samo mi i Poljaci imamo da to služi očuvanju nacionalnog suvereniteta. Naravno, zahvaljujući američkoj Nvidii i državi", rekao je predsednik.

Kako je rekao, bilo je 2,6 miliona sajber napada, ali država je uspela da se odbrani, te da će sve važne institucije prebaciti svoje sisteme u državne data centre.

"Sve, od matičnih knjiga do svega drugog, biće zaštićeno i sačuvano", dodao je.