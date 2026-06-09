Mnogi hoteli deluju besprekorno na prvi pogled – bela posteljina, složeni peškiri i uredno kupatilo stvaraju utisak savršene čistoće. Ipak, stručnjaci upozoravaju da se najviše bakterija i nečistoća često krije na predmetima koje gosti najčešće dodiruju, a koji se u brzini i svakodnevnoj rutini čišćenja lako preskaču.

S obzirom na to da sobarice imaju ograničeno vreme za čišćenje, prioritet su krevet, kupatilo i podovi, dok se sitni predmeti često ne dezinfikuju dovoljno temeljno.

Daljinski upravljač – među najrizičnijim predmetima

Daljinski upravljač važi za jedan od najkontaminiranijih predmeta u hotelskoj sobi jer ga koristi veliki broj gostiju, često u različitim higijenskim uslovima. Prostor između tastera posebno je težak za čišćenje, pa se tu lako zadržavaju bakterije.

Prekidači, kvake i ručke

Prekidači za svetlo, kvake, ručke ormara i slavine spadaju u površine koje se najčešće dodiruju odmah po ulasku u sobu. Zato se preporučuje da ih, posebno u osetljivim situacijama, gost dodatno prebriše.

Dekorativni jastuci i prekrivači

Iako posteljina obično ide na pranje između gostiju, ukrasni prekrivači i jastuci često ostaju nepromenjeni. Oni se koriste dekorativno, ali na njih se odlaže prtljag, odeća i obuća, pa lako postaju izvor nečistoća.

Čaše u kupatilu

Čaše pored lavaboa deluju praktično, ali nije uvek sigurno da su temeljno oprane i dezinfikovane. Ako nisu zapakovane, preporučuje se oprez pri njihovom korišćenju.

Aparati za kafu i kuvala za vodu

Iako predstavljaju standard u mnogim hotelima, aparati za kafu i kuvala za vodu često nisu detaljno očišćeni između gostiju. Posebno su problematični rezervoari za vodu i delovi koji zadržavaju vlagu.

Posuda za led

Posude za led mogu biti higijenski upitne ako nisu zaštićene ili obložene jednokratnom kesom. Uvek je sigurnije tražiti čistu posudu ili koristiti led iz hotelskog bara.

Ogrtači i papuče

Hotelski ogrtači i papuče deluju luksuzno, ali ih treba koristiti samo ako su zapakovani ili jasno označeni kao sveže oprani. Otvoreni i već korišćeni predmeti nisu preporučljivi za direktan kontakt sa kožom.