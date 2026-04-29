Kupovina mesa u supermarket najčešće se zasniva na poverenju. Očekujemo da je ono što vidimo u vitrini sveže, pravilno čuvano i bezbedno za upotrebu. Ipak, kvalitet mesa ne zavisi samo od izgleda, već i od toga kada je stiglo u prodavnicu i koliko brzo se zalihe smenjuju.

Jedan radnik iz maloprodaje otkriva da nije svaki dan podjednako dobar za kupovinu mesa. Ključnu ulogu igra raspored isporuke i način na koji se roba rotira u prodavnicama.

Iako mnogi biraju početak nedelje za kupovinu svežih namirnica, ponedeljak ujutro često nije najbolji izbor. U mnoge prodavnice nova roba stiže tek tokom dana ili u popodnevnim satima, što znači da meso koje se tada nalazi u vitrini može biti zaostalo od vikenda. Iako je promet tada veći, deo proizvoda ipak ostaje i prodaje se dok ne stigne nova isporuka.

Ako želite veću sigurnost kada je svežina u pitanju, bolje je da kupovinu planirate za kasnije – ponedeljak popodne ili utorak ujutro. Tada je nova roba već stigla, pregledana i izložena, pa je izbor obično bogatiji, a rok trajanja duži.

Važno je i doba dana. Rano jutro ne garantuje uvek najsvežiju ponudu, naročito posle vikenda, dok je kasnije tokom dana veća verovatnoća da su vitrine dopunjene. S druge strane, pred zatvaranje prodavnice izbor može biti slabiji, a neki proizvodi bliži isteku roka.

Bez obzira na termin kupovine, najvažnije je da pažljivo proverite proizvod. Obratite pažnju na datum pakovanja, rok trajanja, boju i teksturu. Sveže meso ne bi trebalo da ima neprijatan miris, sivkastu boju ili lepljivu površinu. Upravo su deklaracija i izgled često najpouzdaniji pokazatelji kvaliteta, bez obzira na dan u nedelji.