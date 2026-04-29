Iako se često koristi za odlaganje stvari, stručnjaci upozoravaju da to može biti velika greška kada je u pitanju organizacija doma i zdravlje.

Ispod kreveta lako završavaju predmeti koje retko koristimo – od sezonske garderobe do zaboravljenih stvari. Međutim, postoje stvari koje nikako ne bi trebalo čuvati na tom mestu.

1. Papir i karton

Kutije, knjige, dokumenta i fotografije nisu dobar izbor za prostor ispod kreveta. Papir privlači insekte poput moljaca i srebrnih ribica, a vremenom može i da propadne zbog vlage i prašine.

2. Posteljina i tekstil

Ćebad, jastuci i posteljina lako skupljaju prašinu kada se drže ispod kreveta. To može biti posebno problematično za osobe koje imaju alergije ili astmu. Ako ih već čuvate tu, koristite zatvorene kutije ili vakum kese.

3. Kožni predmeti

Kožne torbe i cipele ne podnose prašinu i vlagu. Dugotrajno čuvanje ispod kreveta može dovesti do pucanja, isušivanja i promene boje materijala.

4. Teški i nezgrapni predmeti

Držanje velikih i teških stvari ispod kreveta povećava rizik od povreda prilikom podizanja ili izvlačenja. Takođe može doći do oštećenja samih predmeta.

5. Hrana

Iako deluje očigledno, stručnjaci često pronalaze hranu ispod kreveta. Ona privlači miševe i insekte, čak i kada je zapakovana, i može postati zdravstveni rizik.

6. Elektronika

Stari telefoni, uređaji ili kablovi ne bi trebalo da se čuvaju ispod kreveta. Prašina može oštetiti elektroniku, a baterije mogu predstavljati dodatni bezbednosni rizik.

7. Predmeti koji vas opterećuju

Stvari koje imaju emotivnu težinu – poput uspomena na bivše partnere ili garderobe koju više ne nosite – mogu negativno uticati na vaše raspoloženje. Prostor za spavanje treba da bude miran i rasterećen.

8. Bilo šta bez organizacije

Stručnjaci za organizaciju doma čak savetuju da se prostor ispod kreveta uopšte ne koristi za skladištenje. Ako već morate, koristite providne, zatvorene kutije kako biste imali pregled i izbegli nered.

Zašto je važno pravilno skladištenje?

Prostor ispod kreveta lako postaje mesto gde se skupljaju:

prašina i alergeni

insekti i štetočine

stvari koje zaboravljamo

Zbog toga je važno da ga koristite pažljivo ili ga potpuno izbegavate.