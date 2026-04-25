Presoljena hrana je jedna od najčešćih kuhinjskih grešaka, ali u većini slučajeva nije razlog da se jelo baci. Uz nekoliko jednostavnih trikova moguće je ublažiti slanost i vratiti balans ukusa, bez dodatnog komplikovanja.

Ključno je reagovati smireno i postepeno menjati ukus – jer nagle intervencije mogu samo pogoršati situaciju. Takođe, važno je znati da se ukus vruće hrane često čini intenzivnijim nego što zaista jeste, pa je preporuka da se jelo prvo kratko ohladi i ponovo proba pre nego što se bilo šta doda.

Kako spasiti supu, čorbu ili sos

Kod tečnih jela poput supe, čorbe ili sosa, situacija je najlakša za ispravku. Osnovni princip je razblaživanje:

dodajte malo vode ili nezasoljenog bujona

mešajte i probajte nakon svakog dodavanja

po potrebi kratko prokuvajte da se ukusi ponovo povežu

Jedan od najpoznatijih kuhinjskih trikova je dodavanje celog oljuštenog krompir u jelo. On tokom kuvanja upija deo soli i može značajno ublažiti slanost. Sličan efekat imaju i pirinač ili testenina, koji takođe „povlače“ višak začina.

Kod kremastih sosova često nije potrebno razblaživanje, već balansiranje ukusa. Mala količina pavlake, putera ili neutralnog mlečnog proizvoda može ublažiti prejak osećaj soli.

Kod paradajz jela ili slatko-kiselih kombinacija pomaže i nekoliko kapi limuna ili vrlo mali prstohvat šećera, ali je važno dodavati postepeno.

Kako popraviti presoljeno meso

Kod mesa ili pečenih jela situacija je drugačija jer se so ne može „izvući“. Rešenje je razblaživanje kroz dodatne sastojke:

dodavanje neslanog mesa

pire krompir ili kuvano povrće

neutralne žitarice poput pirinča

Na ovaj način se povećava ukupna količina jela, pa se smanjuje koncentracija soli po zalogaju.

Isti princip važi i pri serviranju – neutralni prilozi mogu „razbiti“ jačinu ukusa i učiniti jelo prijatnijim.

Kako ublažiti presoljenu salatu

Kod hladnih jela može pomoći kratko ispiranje preslanih sastojaka, nakon čega se dodaje novi, blagi preliv.

Takođe, odličan način za balans su sveži sastojci:

povrće (krastavac, paradajz, zelena salata)

začinsko bilje

voće poput jabuke ili narandže

Oni razblažuju intenzitet soli i dodaju svežinu.

Najvažnije pravilo

Bez obzira na jelo, najvažnije je da se korekcije rade postepeno – uz stalno probanje nakon svakog dodavanja. Na taj način se najčešće može spasiti i ručak i večera, bez potrebe da se sve baci i počinje iz početka.