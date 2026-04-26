Bilo da imate prirodno tanku kosu, prolazite kroz period opadanja ili se suočavate sa dugotrajnim proređivanjem, sasvim je prirodno da želite gušću kosu.

Iako ne postoje brza rešenja koja daju instant rezultate, postoje koraci koji vremenom vode do zdravije i punije kose. Evo koje metode možete uvesti u svakodnevnu rutinu kako biste prirodno podstakli rast kose i poboljšali njen izgled.

Uravnotežena ishrana kao prioritet

Zdrava i raznovrsna ishrana ključna je za opšte zdravlje, ali i za izgled kože, kose i noktiju.

„Mnogi nutritivni nedostaci mogu dovesti do opadanja i lomljenja kose“, objašnjava dermatolog dr Dhaval G. Bhanusali.

On dodaje da je važno obratiti se stručnjaku ako problem traje: lekari proveravaju nivo gvožđa, vitamina D, funkciju štitne žlezde i druge faktore kako bi se otkrili unutrašnji uzroci slabljenja kose.

Masirajte vlasište

Iako zvuči jednostavno, nauka potvrđuje da masaža vlasišta može podstaći rast kose.

„Masaža povećava protok krvi, što doprinosi zdravijoj kosi“, kaže dermatolog dr Akis Ntonos. Takođe može stimulisati folikule i učiniti da kosa raste gušća. Lagano masirajte vlasište kružnim pokretima prilikom pranja ili pre tuširanja.

Zaštitite kosu od sunca

Sunčevi zraci ne oštećuju samo kožu već i kosu.

UV zraci razgrađuju strukturu vlasi, što dovodi do tanje, lomljive i izbledele kose. Zato je preporučljivo nositi šešire, marame ili koristiti proizvode sa UV zaštitom.

Smanjite stres

Hronični stres može uticati na rast kose.

Povišen kortizol može izazvati opadanje, a stanje poznato kao telogeni efluvijum često se javlja nakon stresnih događaja poput operacija, trauma ili velikih životnih promena. Iako je privremeno, oporavak može trajati mesecima, pa je važno na vreme prepoznati i smanjiti izvor stresa.

Oprez sa toplotom

Često korišćenje toplote oštećuje kosu.

Toplota isušuje dlaku i slabi njenu strukturu, što dovodi do tanjenja. Smanjite upotrebu pegle i fena i koristite proizvode za zaštitu od toplote.

Održavajte hidrataciju vlasišta

Zdravo vlasište je osnova za rast kose.

Izbegavajte prečesto pranje, jake šampone sa sulfatima i preterano korišćenje suvog šampona. Negujte vlasište hranljivim tretmanima i redovno uklanjajte naslage proizvoda.

Pažljivo češljanje

Grubo češljanje može dovesti do lomljenja.

Koristite češalj sa širokim zupcima i nežne pokrete. Izbegavajte češljanje mokre kose jer je tada najosetljivija.

Koristite hranljive maske

Maske za kosu pomažu u jačanju i regeneraciji. Birajte proizvode sa sastojcima poput ši putera, arganovog ulja ili keratina. Koristite masku jednom nedeljno, fokusirajući se na sredinu i krajeve kose, piše Real Simple.