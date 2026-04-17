Mnogi nesvesno oštećuju garderobu pogrešnim izborom programa za pranje ili sušenje. Dobra vest je da se ove greške lako mogu izbeći.

Stručnjaci savetuju da se pre pranja uvek pogleda etiketa za održavanje. Kada niste sigurni, najbolje je izabrati nežan program i hladnu vodu — odeću je uvek lakše oprati ponovo nego popraviti ako se ošteti ili skupi.

Evo pet komada garderobe koje ljudi najčešće peru pogrešno:

Peškiri

Iako deluje logično da se peru na visokim temperaturama, previše toplote može oslabiti vlakna i smanjiti njihovu mekoću i upijanje. Najbolje je koristiti standardni ili intenzivni program, uz sušenje na srednjoj temperaturi.

Sportska odeća

Materijali sportske garderobe ne podnose agresivno pranje. Preporučuje se nežan program, bez omekšivača, i pranje u hladnoj do umerenoj vodi kako bi se sačuvala elastičnost. Sušenje treba da bude prirodno ili na niskoj temperaturi.

Džins

Farmerke nije potrebno prati posle svakog nošenja. Najbolje ih je prati ređe, na hladnom i blagom programu, uz okretanje naopako kako bi se sačuvala boja i struktura.

Džemperi



Većinu džempera treba prati na programu za osetljive tkanine ili ručno pranje, u zavisnosti od etikete. Sušilica se ne preporučuje jer može dovesti do skupljanja i deformacije — najbolje ih je sušiti položene ravno.

Posteljina

Za razliku od odeće, posteljinu treba prati na višim temperaturama, jer se tako uklanjaju alergeni poput grinja i polena. Preporučuje se minimum oko 54°C uz intenzivniji program i dobro sušenje.

Pravilno pranje ne produžava samo vek odeće, već i čuva njen izgled i funkcionalnost — uz malo pažnje, garderoba može trajati znatno duže.