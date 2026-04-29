Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa komesarom EU za unutrašnje poslove i migracije Magnusom Brunerom.

Sastanak će biti održan u u 11.00 časova, u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Podsetimo, predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić ugostio je na večeri predsednika Švajcarske Konfederacije Gi Parmelana.

Vučić je Parmelana dočekao juče ispred Palate Srbija uz najviše državne počasti, nakon čega je priređen svečani doček. Dvojica predsednika održala su tet-a-tet sastanak, kao i plenarni sastanak članova delegacija Srbije i Švajcarske koji je predvođen dvojicom predsednika. Vučić i Parmelan prisustvovali su i potpisivanju Sporazuma o švajcarsko-srpskom programu inovacija. Predsednik Švajcarske Konfederacije Gi Parmelan boravi u dvodnevnoj zvaničnoj poseti Srbiji.

