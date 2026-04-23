Ništa ne može da se poredi sa ukusom svežeg, domaćeg paradajza — ubrano direktno sa biljke i spremno za salatu. Osim što je zdraviji izbor, uzgoj kod kuće može vam i uštedeti novac.
Ipak, najveći izazov za mnoge je kako izvući maksimum iz biljke i dobiti bogatiji rod. Pored klasičnih đubriva i saveta, postoji jedan neobičan, ali vrlo praktičan trik — sastojak koji verovatno već imate kod kuće.
Reč je o melasi.
Zašto je melasa korisna?
Nesumporisana crna melasa bogata je važnim mikroelementima poput kalcijuma, magnezijuma, gvožđa i kalijuma. Ali njena prava snaga je u tome što hrani korisne mikroorganizme u zemljištu.
Ta “živa” zemlja pomaže biljkama da lakše usvajaju hranljive materije, što direktno utiče na njihov rast, otpornost i — na kraju — ukus plodova.
Rezultat? Zdravije biljke i sočniji, ukusniji paradajz.
Kako da koristite melasu u bašti?
Postoje dva jednostavna načina:
- Zalivanje zemljišta
Pomešajte jednu kašiku melase sa oko 4 litra vode i sipajte oko korena biljke.
Ponavljajte na svake 3–4 nedelje.
- Prskanje listova
Pomešajte jednu kašiku melase sa 1 litrom vode i poprskajte listove.
Najbolje je raditi rano ujutru — ova metoda može pomoći i kod kontrole štetočina.
Mali trik, velika razlika
Ne radi se o čarobnom rešenju preko noći, ali redovna upotreba može značajno poboljšati kvalitet zemljišta i podstaći jači rast biljaka.
Ako želite bogatiju i ukusniju berbu ove sezone — vredi pokušati.
Komentari (0)