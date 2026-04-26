Ako planirate da se opustite u prirodi za 1. maj, najbolje je da odete iz gradske gužve.

Prvomajski izleti su tradicionalni, a u okolini Beograda postoje više njih u kojima možete pronaći mir i prelepu prirodu. Potrebno je samo da ponesete sve što vam je potrebno za opušten piknik u prirodi - prostirke za travu, korpu sa hranom, sportske rekvizite, knjigu i zabavne društvene igre.

Evo gde se možete uputiti na dan, dva, odmoriti se i napuniti baterije.

Avala

Prva na listi je avala, najpozna najpoznatije i najbliže izletište Beogradu. Ova planina je prekrivena uglavnom listopadnim šumama, a ima i mirisne četinare -borove.

Do Avale se lako dolazi gradskim prevozom. Ovde se može uživati u šetnjama, trim stazi i otvorenoj teretani. Pešačke staze vode do vrha, gde se nalaze hotel, spomenik Neznanom junaku i Avalski toranj. Sa tornja se pruža panoramski pogled na Beograd.

U blizini se nalazi avantura park za decu, kao i crkva brvnara. Postoji i više ugostiteljskih objekata, ali tokom lepih dana i praznika Amala je mnogima omiljeno izletište.

Kosmaj

Prelepi Kosmaj je druga planina najbliža Beogradu. Kosmaj je prava vazdušna banja, mesto na kom se mešaju vazdušne struje, a ima čak 95 izvora vode. Zelena planina buja u proleće i ima mnoštvo biljnih vrsta, pa čak i više stotina vrsta gljiva.

Kada dođete do vrha Kosmaja ugledaćete spomenik palim borcima iz Drugog svetskog rata, podignut 1971. godine, dok se na drugoj lokaciji nalazi manji spomenik posvećen borcima iz Prvog svetskog rata.Kraci spomenika predstavljaju varnice, a mermerni krug u sredini večni plamen.

Pored šetnje kroz šumu, možete da obiđete manastire Tresije i Pavlovac. Tresije potiče iz 1309. godine, iz vremena kralja Dragutina, dok je Pavlovac izgrađen 1417. po nalogu despota Stefana Lazarevića. Manastir Pavlovac je obnovljen 1967. nakon što je u prošlosti bio razoren.

Kosmaj nudi i nekoliko mesta za predah, uključujući popularno imanje privatne pivare. Možete poneti prostirke i hranu i uživati u mirnom ambijentu.

Bojčinska šuma

Bojčinska šuma se nalazi u opštini Surčin i deo je područja Obedske bare. Kralj Aleksandar koristio je šumu koristio kao lovište, a za vreme Drugog svetskog rata bila je veoma značajan politički, vojni i ekonomski centar.



Danas je poznata po slobodno uzgajanim mangulicama koje se mogu sresti tokom šetnje. U šumi se nalazi trim staza, a ovde se čak možete voziti fijakerom i jahati lipicanere iz lokalnog konjičkog kluba. Na početku Bojčinske šume 2010. godine je izgrađena letnja pozornii, a u blizini je i restoran koji nudi domaća tradicionalna jela.

Zabran

Šuma u Obrenovcu uz obalu Save je još jedno popularno mesto za izlete.



Kroz šumu koju krase krošnje hrasta, jasena, topole i bele vrbe nalaze se uređene staze, kao i trim staza koje vode do reke. Paljenje vatre i roštiljanje je dozvoljeno na organizovanim piknik prostorima sa natkrivenim klupama i stolovima..

Pecanje na reci je dozvoljeno, pa tako ovo mesto može biti interesantno i ljubiteljima ribolova. Postoji i streličarski teren, kao i teren za peintbol. Posetioci mogu uživati uz reku, pecati ili se oprobati u sportovima poput streličarstva i pejntbola. I ovde se, kao na Avali, organizuje tradicionalni prvomajski uranak.

Mali Dunav

Prelepa gradska oaza idealna za opušteno uživanje u danima praznika je i Mali Dunav u Vinči. Idealna je za porodice sa decom. Ovo ogledno dobro Poljoprivrednog fakulteta nudi edukativne sadržaje poput akvarijuma sa dunavskim ribama, zoološkog vrta sa pticama, botaničke bašte i replike praistorijskog naselja.

Posetioci mogu da posete akvarijum sa dunavskim vrstama riba, zoo-vrt sa vodenim pticama, malu vodenu botaničku baštu, oazu barskih kornjača, alasku kolibu – muzej ribarstva, kuću na vodi – sojenicu, kutak posvećen njenom vodi, ostrvo evolucije, naučno-kulturni kutak, naselje praistorijskog ribara, okušaju sreću u ribolovu, plove „Malim Dunavom… ili samo uživaju u prijatnom ambijentu.

Na imanju se nalazi mnoštvo klupa i stolica, a tu je i veliko igralište za decu. Ponesite hranu i piće i uživajte u opuštenom provodu sa najmlađima.



Sremski Karlovci

Sremski Karlovci su jedno od najlepših mesta u okolini Beograda, poznato po spoju istorije, kulture i gastronomije. Među znamenitostima su Karlovačka gimnazija, Saborna crkva i Patrijaršijski dvor.Grad je poznat i po brojnim vinarijama, često smeštenim u podrumima – lagumima. Posetioci mogu uživati uz Dunav ili prošetati do Stražilova, gde se nalazi grob pesnika Branka Radičevića.

Šetnja uskim ulicama, obilazak muzeja i poseta najstarijoj apoteci u Vojvodini iz 1890. godine dodatno upotpunjuju doživljaj.Preporuka je i da svakako probate sladoled u poslastičarnici koja se nalazi na glavnom gradskom trgu.