Vozači bi trebalo da znaju da li na ovoj raskrsnici prednost prilikom skretanja ima automobil ili motocikl.

Dakle, pitanje je ko ide prvi, a ovo su ponuđeni odgovori:

A. Crveni automobil, motocikl, pešaci

B. Motocikl, crveni automobil, pešaci

C. Pešaci, crveni automobil, motocikl

D. Pešaci, motocikl, crveni automobil

Situacija iz testa je deljena na mrežama, pa su ljudi dali svoje odgovore, prenosi cdm.me.

Prema nekima, tačan odgovor je pod A jer pošto nema obeleženog pešačkog prelaza, pešaci moraju da čekaju da vozila prođu.

Ali - da li je ovo tačan odgovor?

Stručnjaci su podsetili koji je jedini tačan ogovor.

Tačan odgovor je C - pešaci prvi prelaze, zatim crveni automobil skreće na ulicu, a motocikl ide poslednji.

Vozač ili motociklista koji skreće na raskrsnici mora dati prednost svakom pešaku koji prelazi put na koji skreće. Oba vozila moraju dati prednost pešacima. Motocikl prelazi putanju crvenog automobila, tako da automobil ide sledeći, a zatim motocikl.