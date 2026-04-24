Zalihe krvi trenutno su na minimumu, zbog čega je neophodno hitno uključivanje novih davalaca. Najpotrebnija je nulta krvna grupa, ali su tražene i A negativna, B negativna i AB negativna.

Pored toga, planirane su i terenske akcije. U ponedeljak, 27. aprila, ekipa će biti u Ekonomsko-trgovinskoj školi u Sopotu od 9 do 12 časova. Dan kasnije, u utorak, 28. aprila, biće organizovane tri akcije: u naselju Rudo na Savskom vencu od 10 do 13 časova, u kompaniji Smart Business Technologies na istoj opštini, kao i na Starom gradu od 10 do 14 časova.

U sredu, 29. aprila, akcije će biti održane u Mladenovcu, u Gimnaziji od 8 do 11 časova i u Tehničkoj školi od 11.30 do 14.30. Istog dana krv će moći da se da i u kompanijama Microsoft na Novom Beogradu od 10 do 14 časova i Black Rock na Savskom vencu od 9 do 14 časova.

U četvrtak, 30. aprila, akcije su planirane u Zubotehničkoj školi na Zvezdari od 12 do 16 časova, kao i u Crvenom krstu Obrenovca od 10 do 16 sati.

Tokom praznika rada, 1. i 2. maja, Institut će raditi od 8 do 15 časova, dok će 2. maja transfuziološki autobus biti postavljen ispred šoping centra Stadion na Voždovcu u periodu od 13 do 17 sati.