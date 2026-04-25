Bele plastične stolice su praktičan i izdržljiv izbor za dvorište, ali brzo gube svež izgled kada su izložene vremenskim uslovima. Srećom, uz nekoliko jednostavnih koraka i osnovna sredstva, lako im možete vratiti prvobitni sjaj.

Koliko često ih čistiti

Fleke od trave, blata ili hrane najbolje je ukloniti odmah, dok je za temeljno čišćenje obično dovoljno jednom na početku sezone i pre odlaganja za zimu.

Priprema

Stolice iznesite napolje, na ravnu površinu – idealno preko cerade i blizu vode. Pre pranja uklonite prašinu i lišće.

Osnovno čišćenje

Napravite rastvor mlake vode i deterdženta za sudove ili dodajte malo soda bikarbona.

Perite sunđerom ili mekom četkom, uvek odozgo nadole. Za tvrdokorne fleke možete koristiti sodu direktno kao blagi abraziv, ali bez jakog trljanja da ne oštetite plastiku.

Uklanjanje sivila i žutila

Ako stolice i dalje izgledaju sivo ili požutelo, koristite izbeljivač na bazi kiseonika.

Rastvor napravite u vodi, nanesite ga na površinu i ostavite da deluje oko 15 minuta. Nakon toga dobro isperite i osušite. Ova metoda pomaže da se uklone dublje nečistoće iz strukture plastike.

Protiv buđi

Ako primetite buđ, poprskajte površinu mešavinom vode i destilovano belo sirće (oko 75% sirćeta), ostavite nekoliko minuta, pa tek onda operite standardno.

Završna zaštita

Kada su stolice potpuno čiste i suve, nanesite tanak sloj pasta vosak za automobile. On stvara zaštitni film koji usporava ponovno prljanje i olakšava buduće čišćenje.

Kako da duže ostanu čiste

Izbegavajte da stolice stoje ispod drveća koje opada ili pušta smolu, a tokom zime ih operite i sklonite u zatvoren prostor. Ako je moguće, koristite suncobran ili neku vrstu zaklona kako biste smanjili izloženost suncu i prljavštini.

Uz ovakav pristup, stolice ne samo da ćete očistiti, već ćete im značajno produžiti vek i zadržati uredan izgled iz sezone u sezonu.