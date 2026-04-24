Loše odabrana klima može da vam napravi više problema nego koristi - od visokih računa za struju do lošeg hlađenja i neprijatne buke. Najčešća greška je što se uređaj bira samo prema kvadraturi, a to nije dovoljno.
Ako je klima preslaba, radi bez prestanka i troši više struje, a prostor i dalje ostaje topao. Ako je prejaka, brzo rashladi vazduh, ali ostavlja vlagu, pa se stvara osećaj sparine.
Šta sve treba uzeti u obzir
Osim kvadrature, važni su i:
- visina plafona
- izolacija prostora
- veličina i orijentacija prozora
- izloženost suncu
- broj ljudi i uređaja u prostoriji
Takođe, jedna klima u hodniku retko može efikasno rashladiti više soba.
Kolika snaga je dovoljna
Osnovno pravilo je oko 1 kW na 10 kvadrata, ali to je samo okvir. Ako je prostor loše izolovan ili izložen suncu, potreban je jači uređaj.
Pravi izbor klime znači manju potrošnju, bolju temperaturu i veću udobnost. Zato je važno gledati širu sliku, a ne samo kvadrate.
Komentari (0)