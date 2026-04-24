Loše odabrana klima može da vam napravi više problema nego koristi - od visokih računa za struju do lošeg hlađenja i neprijatne buke. Najčešća greška je što se uređaj bira samo prema kvadraturi, a to nije dovoljno.

Ako je klima preslaba, radi bez prestanka i troši više struje, a prostor i dalje ostaje topao. Ako je prejaka, brzo rashladi vazduh, ali ostavlja vlagu, pa se stvara osećaj sparine.

Šta sve treba uzeti u obzir

Osim kvadrature, važni su i:

visina plafona

izolacija prostora

veličina i orijentacija prozora

izloženost suncu

broj ljudi i uređaja u prostoriji

Takođe, jedna klima u hodniku retko može efikasno rashladiti više soba.

Kolika snaga je dovoljna

Osnovno pravilo je oko 1 kW na 10 kvadrata, ali to je samo okvir. Ako je prostor loše izolovan ili izložen suncu, potreban je jači uređaj.

Pravi izbor klime znači manju potrošnju, bolju temperaturu i veću udobnost. Zato je važno gledati širu sliku, a ne samo kvadrate.