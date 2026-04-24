Najveća zamka kod kupovine jagoda ne vidi se na prvi pogled - krije se na dnu gajbice. Ako je karton potpuno suv i čist, a plodovi izgledaju savršeno, to može biti znak da su tretirane hemijom kako bi duže trajale.

Kako prepoznati sumnjive jagode

Prirodne jagode su nežne i brzo puštaju sok, pa je normalno da na dnu ostanu tragovi. Ako toga nema, obratite pažnju i na sledeće:

sve su iste veličine i boje

imaju jarko crvenu nijansu bez svetlih delova

tvrde su i bez mirisa

U čemu je trik

Pod „domaće“ se često prodaju uvozne jagode koje su hemijski tretirane da izdrže transport. Izgledaju lepo, ali su često bez ukusa i mirisa.

Kako da ne pogrešite

Zamolite prodavca da pokaže donji sloj. Ako su i dole jagode savršene, bez ijedne oštećene, budite oprezni. Prava domaća jagoda uvek je malo neujednačena, mekša i ostavlja trag na prstima.

Ne gledajte samo izgled – miris, mekoća i trag soka su najbolji dokaz da kupujete prave, sveže jagode.