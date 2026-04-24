Najveća zamka kod kupovine jagoda ne vidi se na prvi pogled - krije se na dnu gajbice. Ako je karton potpuno suv i čist, a plodovi izgledaju savršeno, to može biti znak da su tretirane hemijom kako bi duže trajale.
Kako prepoznati sumnjive jagode
Prirodne jagode su nežne i brzo puštaju sok, pa je normalno da na dnu ostanu tragovi. Ako toga nema, obratite pažnju i na sledeće:
- sve su iste veličine i boje
- imaju jarko crvenu nijansu bez svetlih delova
- tvrde su i bez mirisa
U čemu je trik
Pod „domaće“ se često prodaju uvozne jagode koje su hemijski tretirane da izdrže transport. Izgledaju lepo, ali su često bez ukusa i mirisa.
Kako da ne pogrešite
Zamolite prodavca da pokaže donji sloj. Ako su i dole jagode savršene, bez ijedne oštećene, budite oprezni. Prava domaća jagoda uvek je malo neujednačena, mekša i ostavlja trag na prstima.
Ne gledajte samo izgled – miris, mekoća i trag soka su najbolji dokaz da kupujete prave, sveže jagode.
