Beograd krajem aprila postaje epicentar vrhunskih ukusa i dobre energije — u Hangaru 3 Luke Beograd, 25. i 26. aprila, održava se najveći regionalni festival rakije i jakih alkoholnih pića pod nazivom „Show Me Your Spirit“.

Na jednom mestu okupiće se više od 60 destilerija iz Srbije i regiona, a posetioci će imati priliku da degustiraju najbolje što domaća i regionalna proizvodnja nudi. Biće to prava prilika da se upoznaju različiti stilovi, arome i tradicija koja stoji iza svakog pića.

Festival se realizuje uz podršku Privredne komore Srbije i kompanije Zlatiborac, dok su ulaznice dostupne putem GIGS TIX platforme.

Rakija poslednjih godina doživljava pravi procvat, što potvrđuju i brojke. U Srbiji danas postoji više od 1.100 registrovanih destilerija, dok izvoz kontinuirano raste i trenutno dostiže između 17 i 18 miliona evra, uz godišnji rast od oko 12 odsto. Paralelno sa tim, razvijaju se i brendovi, kao i kultura konzumacije, što dodatno pozicionira rakiju kao proizvod sa ozbiljnim međunarodnim potencijalom.

Festival nije namenjen samo poznavaocima — otvoren je za sve koji žele da istraže svet rakije, nauče nešto novo i direktno razgovaraju sa proizvođačima.

Poseban deo programa čini edukativni kurs „Rakija Experience“, koji će se održavati oba dana. Kroz vođenu degustaciju, posetioci će moći da nauče kako se prepoznaje vrhunski kvalitet, ali i koje su ključne razlike između različitih vrsta rakije.

Ove godine uveden je i novitet koji privlači posebnu pažnju — „rakija mixology“. Posetioci će moći da probaju inovativne koktele na bazi rakije, koje priprema jedan od najpoznatijih regionalnih barmena, Zoran Budimirović.

Za razliku od klasičnih takmičenja, festival funkcioniše kao platforma za promociju kvaliteta. Oznake zlata, srebra i bronze služe kao potvrda da je reč o premium proizvodima i destilerijama koje zadovoljavaju visoke standarde.

Program će dodatno obogatiti panel diskusije o tržištu, marketingu i inovacijama, uključujući i razvoj specijalizovanih čaša za rakiju.

Spajajući tradiciju i savremene trendove, Beogradski rakija fest nastavlja da gradi reputaciju događaja koji rakiju postavlja na mapu sveta kao autentičan i sve traženiji proizvod.