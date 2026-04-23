Novo pravilo „3 puta 3 do 12 sati“ trik (skraćeno 3x3), koji je osmislila kreatorka fitnes i lajfstajl sadržaja podstiče vas da svakog dana pre podne pređete 3.000 koraka, popijete trećinu dnevnog unosa vode i unesete 30 grama proteina.

Kreatorka, koja je video objavila na TikToku, kaže: „Obećavam vam da ćete postati mršavija, zdravija i srećnija verzija sebe.“

Na prvi pogled, sve tri navike iz pravila 3x3 mogu biti korisne za vaše opšte zdravlje. Takođe, njihovo obavljanje ujutru može vam pomoći da „uhvatite zalet“ za ostatak dana — naročito ako su vam popodneva i večeri zauzeti.

Za početak, hodanje je odličan oblik lagane fizičke aktivnosti, a svakodnevne šetnje mogu biti jedan od najboljih načina da osetite njihove benefite.

Istraživanja sugerišu da bi aerobne aktivnosti (poput hodanja) trebalo rasporediti tokom nedelje, a hodanje najmanje tri puta nedeljno donosi zdravstvene koristi i može smanjiti rizik od povreda.Ako pre podne napravite 3.000 koraka, to može povećati osećaj postignuća i olakšati vam da nastavite sa kretanjem tokom dana.

Takođe, preporuka da ujutru popijete trećinu dnevne potrebe za vodom može biti dobar orijentir, posebno ako vam je teško da ravnomerno unosite tečnost tokom dana. Dovoljna hidratacija je ključna za mnoge funkcije organizma — zdravlje mozga i srca, elastičnost kože i rad bubrega. Posebno je korisno fokusirati se na unos tečnosti ujutru, nakon noći bez vode.

Na kraju, iako su proteini često „u trendu“ na društvenim mrežama, oni su zaista važan deo uravnotežene ishrane.

„Proteini nisu važni samo za izgradnju i održavanje mišićne mase, već su ključni i za imuni sistem, proizvodnju hormona i metabolizam. Zato je veoma važno da unosite dovoljno proteina“, napominju stručnjaci.

Da biste povećali unos proteina pre podneva, pokušajte da jedete doručak bogat proteinima, poput pudinga od čia semenki sa kikiriki puterom i čokoladom ili protivupalne činije za doručak. Ovi obroci mogu vas približiti preporučenih 30 grama proteina, a istovremeno obezbediti i vlakna, vitamine i minerale potrebne za energičan početak dana.

Pravilo 3x3 može biti koristan način da unapredite svoje zdravlje i formu, ali ne brinite ako ne uspete da sve završite pre podneva. Iako nekima ovakvi ciljevi mogu pomoći kao smernice, potrebe za kretanjem i ishranom razlikuju se od osobe do osobe. Hodanje, unos proteina i hidratacija jesu važni za zdravlje, ali najvažnije je da te navike uključite u svakodnevicu — na način koji vama odgovara, piše Eating well.