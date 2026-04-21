Da bi paprika i paradajz dali zdrav, snažan i obilan rod, neophodno je da tokom rasta dobiju dovoljno hranljivih materija. Ove povrtarske kulture poznate su po tome da troše mnogo energije, jer formiraju veliki broj plodova, pa im je redovna i pravilna prihrana izuzetno važna.

Jedno od prirodnih rešenja za koje se mnogi baštovani odlučuju jeste prihrana na bazi kvasca, koja se često koristi kao jednostavan i pristupačan način da se poboljša razvoj biljaka.

Kako kvasac deluje na papriku i paradajz?

Kvasac se u baštovanstvu koristi jer tokom razgradnje oslobađa hranljive materije i podstiče aktivnost mikroorganizama u zemljištu. Smatra se da može doprineti boljem razvoju korena, jačem rastu biljaka i boljem formiranju plodova.

Takođe se u praksi pominje i kao sredstvo koje može doprineti zdravijem tlu i boljoj otpornosti biljaka na stresne uslove, poput suše ili naglih promena vremena.

Šta sadrži prihrana od kvasca?

Kvasac sadrži vitamine B grupe, aminokiseline i različite mikroorganizme koji mogu pozitivno uticati na zemljište. Zbog toga se često koristi kao deo prirodne nege biljaka u organskoj proizvodnji.

Važno upozorenje: ne treba preterivati

Iako ima prednosti, ovakva prihrana nije univerzalno rešenje. Tokom fermentacije može doći do neravnoteže u zemljištu, pa se često preporučuje kombinovanje sa drugim prirodnim dodacima, poput pepela, kako bi se održao balans hranljivih materija.

Takođe, važno je ne preterivati – uobičajeno je da se koristi nekoliko puta tokom vegetacije, a ne kontinuirano.

Priprema i primena



Kvasac se može pripremati u različitim varijantama – svež ili suv, razređen u vodi i ostavljen da fermentiše određeno vreme. Dobijeni rastvor se zatim dodatno razblažuje pre zalivanja biljaka, kako bi se izbeglo preterano „hranjenje“ korena.

Može se koristiti i u bašti i u plastenicima, ali se u zatvorenom prostoru obično preporučuje blaža koncentracija.

Za mnoge povrtare upravo jednostavnost pripreme i prirodan sastav čine ovu metodu popularnim izborom u uzgoju paprike i paradajza.