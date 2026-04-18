Postoji jednogodišnja biljka koja obožava sunce i toplotu, a cveta od početka leta pa sve do prvih jesenjih mrazeva. Reč je o kadifi, koja osim dekorativne uloge ima i važnu funkciju u zaštiti povrtarskih kultura, posebno paradajza.

Vrtlari je već decenijama sade uz paradajz, jer pomaže u zaštiti od štetnih organizama u zemljištu, naročito nematoda koje napadaju koren i smanjuju prinos. Smatra se i da njen intenzivan miris odbija pojedine štetočine, poput gusenica i belih mušica.

Prirodna zaštita i idealan biljni partner

Paradajz i kadifa čine odličnu kombinaciju jer zahtevaju slične uslove za rast – mnogo sunca, toplu klimu i dobro drenirano zemljište. Upravo zato se često sade zajedno kao jednostavno i prirodno rešenje za zdraviju baštu, bez potrebe za dodatnim hemikalijama.

Stručnjaci savetuju da se najpre posadi paradajz, a zatim da se oko njega ili u njegovoj blizini zasadi kadifa, uz razmak od oko 50 centimetara. Na taj način biljke imaju dovoljno prostora za razvoj, ali i dovoljno blizine da kadifa ostvari svoj zaštitni efekat.

Jednostavno održavanje i bolji prinos

Ova kombinacija biljaka ne zahteva posebnu negu. Zalivanje se može obavljati istovremeno, ali je važno da se voda usmerava direktno u zemlju, a ne po listovima, kako bi se smanjio rizik od bolesti.

Takođe, treba izbegavati preterano zalivanje, jer kadifa ne podnosi višak vlage i može početi da truli u natopljenom zemljištu.

Ova jednostavna praksa sadnje smatra se jednim od najefikasnijih prirodnih trikova u baštovanstvu, jer doprinosi zdravijim biljkama, većem prinosu i lepšem izgledu vrta.