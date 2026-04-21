Ipak, uz nošenje ovih aksesoara ide i određeni bonton ponašanja, koji se razvijao vekovima i u velikoj meri važi i danas.

Bez obzira na to da li nosite kačket, zimsku kapu ili elegantan šešir, važno je znati kada je primereno da ga zadržite na glavi, a kada treba da ga skinete u znak poštovanja.

Poreklo bontona nošenja šešira

Pravila vezana za šešire potiču još iz vremena viteštva, kada je skidanje šešira predstavljalo znak poštovanja, časti i pristojnosti. Taj običaj se zadržao i danas, iako u nešto opuštenijem obliku.

Slično kao sa sunčanim naočarima, pokrivalo za glavu nije samo stvar stila, već i društvenog konteksta.

Kada muškarci treba da skinu kapu ili šešir

Postoje situacije u kojima se i danas smatra nepristojnim nositi kapu u zatvorenom prostoru, posebno za muškarce.

Najčešće situacije su:

u nečijem domu

u restoranu ili na poslu

tokom časa u školi

za trpezarijskim stolom, posebno u formalnim prilikama

U javnim prostorima poput tržnih centara, stanica ili hodnika, nošenje kape je prihvatljivo.

Situacije kada se kapa skida iz poštovanja

Postoje i posebne prilike kada je skidanje kape znak poštovanja:

tokom izvođenja himne

prilikom podizanja zastave

na komemoracijama i sahranama

u verskim objektima u većini tradicija

Važno je napomenuti da neke religije, poput judaizma ili sikhizma, zahtevaju pokrivanje glave, pa je uvek najbolje prilagoditi se pravilima mesta na kojem se nalazite.

Pravila za žene i decu

Za žene su pravila tradicionalno bila fleksibilnija. U mnogim slučajevima dozvoljeno je nositi šešir i u zatvorenom prostoru, posebno na formalnim događajima poput venčanja.

Ipak, u modernom kontekstu sve više zavisi od situacije i ličnog stila. Na primer, kačket u zatvorenom prostoru ili na formalnom događaju može delovati neprikladno.

Kada su u pitanju deca, nema stroge potrebe za pridržavanjem ovih pravila, ali je važno naučiti ih osnovama pristojnog ponašanja.

Savremeni bonton nošenja kape

Danas su pravila opuštenija nego ranije, ali osnovni princip je ostao isti, poštovanje okruženja i ljudi oko vas.

Ako ste u šetnji, kupovini ili na kafi, nošenje kape je potpuno u redu. Međutim, u formalnijim situacijama ili u tuđem domu, skidanje kape i dalje se smatra znakom kulture.

Bonton nošenja kape i šešira nije zastareo, već prilagođen savremenom načinu života. Najvažnije je prepoznati situaciju i pokazati osnovno poštovanje prema drugima.

Na kraju, nije stvar samo u tome kada treba skinuti kapu, već i u tome kako je nosite i kakav utisak ostavljate.