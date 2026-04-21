Ako smo zaljubljeni u nekoga u ovom trenutku, to vodi ka nečemu stvarnom.

Trenutni položaj planeta pogoduje ovim horoskopskim znakovima. Od 21. aprila počinje nešto novo i uzbudljivo, ali i iskreno i - dugoročno.

Vaga

Osoba sa kojom ste romantično povezani u ovom trenutku izgleda da u potpunosti uzvraća vaša osećanja. Prvih nekoliko dana privlačnosti počeće da se pretvara u nešto obećavajuće i uzbudljivo. Imate nadu da je to osoba sa kojom zaista treba da budete.

Iako faza medenog meseca još nije sasvim završena, svakako uživate u upoznavanju. Definitivno postoji potencijal za duboku i trajnu ljubav. Ovo vas čini srećnim i daje vam osećaj kao da stvari zaista počinju da se razvijaju. Sada imate hrabrosti da budete iskreni, a ostalo je romantična istorija.

Škorpija

Pre nego što dozvolite da stvari postanu previše intenzivne, možda ćete želeti da proverite sebe da li se možda previše zaljubljujete u ovu novu osobu u svom životu. U tome nema ničeg lošeg. Zbog avnoteže, razmislite o tome da idete malo sporije. Zaista nema potrebe za žurbom.

Od 21. aprila se osećate neverovatno dobro u vezi sa osobom sa kojom ste da zaboravljate na sebe. Ipak, to je u redu. Samo se pobrinite da sačuvate zdrav razum! Prava ljubav je tu, ali ne želite da se izgubite u vezi.

Ribe

Ovaj dan vam donosi ništa manje od emocionalnog buđenja. Ne možete a da ne osećate romantiku prema određenoj osobi u svom životu. To je lepa stvar i zaista uživate u trenutku.

Zaista se spremni da se potpuno predate ovoj osobi.

Stvar je u tome što na početku ne možemo da procenimo koliko ljubav vredi. Ako želimo da iskusimo život kao ljudi, mogli bismo da se potrudimo, rizikujemo ili ne. Sada je ovo nešto što ste spremni da uradite. Želite duboku ljubav i znate da morate biti ranjivi i da se izložite da biste je dobili, piše Your Tango.