Naglašena šminka, a posebno crveni karmin, često se doživljava kao estetski izbor – ali iza toga postoji i zanimljiva priča o funkcionalnosti i tradiciji u avio-industriji.

Prema rečima Heder Pul, bivše stjuardese sa dvadeset godina iskustva i autorke knjige "Cruising Attitude", intenzivna boja usana nekada je imala i praktičnu svrhu. U vanrednim situacijama, kada u kabini vlada buka i panika, putnici često ne mogu jasno da čuju uputstva posade. Tada bi jarka boja karmina olakšavala čitanje sa usana, što je moglo pomoći pri usmeravanju ka izlazima ili opremi za spasavanje.

Osim toga, crveni karmin imao je i simboličnu ulogu – naglašavao je autoritet i prepoznatljivost članova posade u stresnim situacijama.

Stroga pravila izgleda

Izgled kabinskog osoblja i danas je u velikoj meri regulisan pravilima avio-kompanija. Kat Kamalani, stjuardesa iz SAD, istakla je na društvenim mrežama da mnogi prevoznici imaju detaljne smernice – od frizure i šminke do obuće i dodataka.

Ipak, nisu svi saglasni da crveni karmin ima bezbednosnu funkciju. Sidni Anistin, sa više od dve decenije iskustva, tvrdi da nikada nije čula da je to zvaničan razlog.

Slično mišljenje deli i Kristin Eksteine-Nizka, koja navodi da je u kompanijama poput Emirata crveni karmin pre svega deo prepoznatljivog, uniformisanog izgleda. U toj kompaniji se čak organizuju i obuke iz šminkanja kako bi se ispoštovali standardi brenda.

Na kraju, iako ideja o „bezbednosnoj ulozi“ crvenog karmina zvuči logično, danas se on pre svega posmatra kao deo profesionalnog imidža – dok njegova praktična funkcija ostaje zanimljiv deo istorije avijacije.