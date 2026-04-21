Neobična objava osvanula je na Fejsbuk stranici jedne crkve nakon što su sveštenici odlučili da reaguju zbog priloga koje su vernici uporno ostavljali. U kratkoj, ali direktnoj poruci iz jedne hrvatske župe naveli su da je prilog dobrovoljni dar i da je bolje ne dati ništa nego ostavljati kune koje više nemaju vrednost.

Objava ove župe poslednjih dana brzo se širi društvenim mrežama, jer su se vernicima obratili zbog nesvakidašnjeg problema – u korpi za prilog i dalje završavaju kune, iako ta valuta više nije u opticaju u Hrvatskoj.

Poruka vernicima putem Fejsbuka

Iz Župe Skrad poručuju da se takva praksa ponavlja i mole vernike da tokom mise ne ostavljaju nevažeći novac. Ističu da je prilog čin dobre volje i da nema smisla davati ono što nema realnu vrednost.

„Molimo sve vernike da ne stavljaju kune u milostinju jer to više nije važeći novac. Milostinja je dobrovoljni dar, te je bolje pomoliti se i ne dati ništa nego namerno davati nevažeći novac“, navodi se u objavi.

Zbog učestalosti problema, župa je odlučila i da isključi mogućnost komentarisanja objave, što je dodatno podstaklo reakcije na internetu.

Šta zapravo znači prilog?

Da bi pojasnili smisao priloga, slično objašnjenje ranije je dala i Župa Gajnice. Kako navode, prilozi su dobrovoljni novčani darovi koji služe za funkcionisanje župe – od izdržavanja sveštenika i održavanja crkve, do pomoći onima kojima je potrebna podrška.

Tokom mise, prilog ima i simboličko značenje – predstavlja čin zahvalnosti, ali i solidarnosti sa zajednicom. Vernici ga najčešće ostavljaju tokom bogosluženja ili pri izlasku iz crkve, ali i kada svrate u crkvu van termina mise.

Ova situacija još jednom je otvorila pitanje odnosa prema darivanju, ali i podsetila da je suština priloga u dobroj nameri – a ne u samom novcu.