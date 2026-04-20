Turska kafa je za mnoge na Balkanu više od napitka – to je ritual. I baš zato, način pripreme često izaziva rasprave, naročito na društvenim mrežama gde svako ima „provereni“ metod.

Tri najčešća načina pripreme

Postoji nekoliko popularnih varijanti:

Kafa u hladnoj vodi – kafa se umeša u hladnu vodu, kuva dok se ne podigne, pa se postupak ponavlja više puta kako bi se dobio jači ukus.

– kafa se umeša u hladnu vodu, kuva dok se ne podigne, pa se postupak ponavlja više puta kako bi se dobio jači ukus. Pola vruće vode – deo vode se prvo zagreje, zatim se dodaje kafa i vraća na šporet dok ne počne da raste.

– deo vode se prvo zagreje, zatim se dodaje kafa i vraća na šporet dok ne počne da raste. Džezva do vrha – kafa, voda i šećer se kuvaju zajedno, uz ponavljanje dizanja pene nekoliko puta.

Svaka od ovih metoda ima svoje poklonike, ali i kritičare.

Kako se zapravo pravi turska kafa

Jedan Turčin uključio se u raspravu i objasnio jednostavniji pristup koji se koristi u njegovoj zemlji:

Za svaku šolju ide oko dve kašičice kafe u džezvu sa vodom. Sve se lagano promeša i stavlja na tihu vatru. Kada kafa počne da se podiže i formira pena, spremna je za sipanje.

Bez komplikovanih koraka, bez višestrukog vraćanja na šporet – ključ je u sporom zagrevanju i pažnji.

Na kraju, iako postoji „originalan“ način, ukus je ipak stvar navike. Neko voli jaču, neko blažu, neko sa šećerom, neko bez. Ali jedno je sigurno – dobra kafa uvek počinje strpljenjem.