Maj je jedan od najlepših meseci za svaki vrt. Cveće je u punom cvatu, biljke ubrzano rastu, a bašte konačno dobijaju raskošan izgled nakon zime. Ipak, upravo sada dolazi trenutak za jedan od najvažnijih poslova u sezoni — pravilno orezivanje biljaka koje će tokom leta cvetati još bogatije i izgledati zdravije.
Stručnjaci upozoravaju da je kraj maja idealno vreme za uklanjanje uvelih cvetova i skraćivanje pojedinih izdanaka, jer se na taj način podstiče novi rast i produžava cvetanje.
Zašto je orezivanje u maju toliko važno?
Mnoge biljke upravo sada završavaju prvi talas cvetanja. Ako se ocvali cvetovi i stare stabljike uklone na vreme, biljka energiju usmerava na razvoj novih izdanaka i budućih cvetova.
Viši baštovan iz Thornbridge Halla, Noa Mabej, objašnjava da je maj „najbolje vreme” za lagano i kontrolisano orezivanje određenih biljaka.
Posebno preporučuje uklanjanje uvelih cvetova i skraćivanje dela starijih drvenastih stabljika kod biljaka poput:
- forzicije
- cvetajućeg ribiza
- spireje
- choisye
Na taj način biljke ostaju uredne, zdrave i spremne za nastavak sezone.
Nežne trajnice traže pažljivo orezivanje
Kada prođe opasnost od kasnih prolećnih mrazeva, pravo je vreme za orezivanje nežnih trajnica poput:
- penstemona
- fuksije
- žalfije
Stručnjaci savetuju uklanjanje predugačkih i izduženih stabljika, kao i skraćivanje izdanaka do pupoljka kako bi biljke rasle gušće i kompaktnije.
Važno je ukloniti i neželjene izdanke kod šarenih grmova, jer oni mogu promeniti izgled i boju biljke.
Penjačice u maju rastu najbrže
Maj je period intenzivnog rasta penjačica, zbog čega im treba dodatna nega.
Kod biljaka poput orlovih noktiju preporučuje se:
- redovno vezivanje novih stabljika
- uklanjanje uvelih cvetova
- usmeravanje izdanaka uz potpore
Baštovani posebno savetuju da se stabljike vezuju vodoravno, jer to podstiče razvoj većeg broja cvetova i smanjuje rizik od oštećenja usled vetra.
Rododendroni i glicinija traže posebnu pažnju
Rododendroni su među najlepšim biljkama u maju, ali odmah nakon cvetanja potrebno je ukloniti uvele cvetove.
Na taj način biljka ne troši energiju na stvaranje semena, već na formiranje novih pupoljaka za narednu sezonu.
Isto važi i za gliciniju. Nakon cvetanja preporučuje se:
- uklanjanje suvih cvetova
- skraćivanje dugih izdanaka
- usmeravanje novih grana uz konstrukciju
Ovo je posebno važno kod mlađih biljaka koje se još oblikuju.
Mali posao koji pravi veliku razliku
Iako orezivanje u maju deluje kao sitnica, stručnjaci ističu da upravo ovaj korak često određuje koliko će vrt biti bujan i uredan tokom leta.
Pravilnim uklanjanjem starih cvetova i kontrolisanjem rasta, biljke ostaju zdravije, otpornije i spremne za novo cvetanje.
