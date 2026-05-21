Maj je jedan od najlepših meseci za svaki vrt. Cveće je u punom cvatu, biljke ubrzano rastu, a bašte konačno dobijaju raskošan izgled nakon zime. Ipak, upravo sada dolazi trenutak za jedan od najvažnijih poslova u sezoni — pravilno orezivanje biljaka koje će tokom leta cvetati još bogatije i izgledati zdravije.

Stručnjaci upozoravaju da je kraj maja idealno vreme za uklanjanje uvelih cvetova i skraćivanje pojedinih izdanaka, jer se na taj način podstiče novi rast i produžava cvetanje.

Zašto je orezivanje u maju toliko važno?

Mnoge biljke upravo sada završavaju prvi talas cvetanja. Ako se ocvali cvetovi i stare stabljike uklone na vreme, biljka energiju usmerava na razvoj novih izdanaka i budućih cvetova.

Viši baštovan iz Thornbridge Halla, Noa Mabej, objašnjava da je maj „najbolje vreme” za lagano i kontrolisano orezivanje određenih biljaka.

Posebno preporučuje uklanjanje uvelih cvetova i skraćivanje dela starijih drvenastih stabljika kod biljaka poput:

forzicije

cvetajućeg ribiza

spireje

choisye

Na taj način biljke ostaju uredne, zdrave i spremne za nastavak sezone.

Nežne trajnice traže pažljivo orezivanje

Kada prođe opasnost od kasnih prolećnih mrazeva, pravo je vreme za orezivanje nežnih trajnica poput:

penstemona

fuksije

žalfije

Stručnjaci savetuju uklanjanje predugačkih i izduženih stabljika, kao i skraćivanje izdanaka do pupoljka kako bi biljke rasle gušće i kompaktnije.

Važno je ukloniti i neželjene izdanke kod šarenih grmova, jer oni mogu promeniti izgled i boju biljke.

Penjačice u maju rastu najbrže

Maj je period intenzivnog rasta penjačica, zbog čega im treba dodatna nega.

Kod biljaka poput orlovih noktiju preporučuje se:

redovno vezivanje novih stabljika

uklanjanje uvelih cvetova

usmeravanje izdanaka uz potpore

Baštovani posebno savetuju da se stabljike vezuju vodoravno, jer to podstiče razvoj većeg broja cvetova i smanjuje rizik od oštećenja usled vetra.

Rododendroni i glicinija traže posebnu pažnju

Rododendroni su među najlepšim biljkama u maju, ali odmah nakon cvetanja potrebno je ukloniti uvele cvetove.

Na taj način biljka ne troši energiju na stvaranje semena, već na formiranje novih pupoljaka za narednu sezonu.

Isto važi i za gliciniju. Nakon cvetanja preporučuje se:

uklanjanje suvih cvetova

skraćivanje dugih izdanaka

usmeravanje novih grana uz konstrukciju

Ovo je posebno važno kod mlađih biljaka koje se još oblikuju.

Mali posao koji pravi veliku razliku

Iako orezivanje u maju deluje kao sitnica, stručnjaci ističu da upravo ovaj korak često određuje koliko će vrt biti bujan i uredan tokom leta.

Pravilnim uklanjanjem starih cvetova i kontrolisanjem rasta, biljke ostaju zdravije, otpornije i spremne za novo cvetanje.