Feng šui se bavi raznim aspektima života, a privlačenje sreće i izobilja je jedna od zanimljivijih tema, kada je ova veština u pitanju.

Naime, ukoliko želite više novca, potrebno je da znate nekoliko malih trikova koje treba i da praktikujete. Verovanje o srećnim brojevima se u Kini zasniva na tome kako se oni izgovaraju, pa se tako broj osam smatra najsrećnijih i predstavlja pravi simbol sreće, bogatstva i izobilja.

Kako Kinezi obožavaju ovaj broj, stanovi na osmom spratu, pa čak i automobili čije registarske tablice počinju ovim brojem ili ga sadrže će biti prodati po višoj ceni. Neko bi rekao da sreća, ipak, može da se kupi.

Osmica, u tradicionalnoj tao kulturi, znači celovitost, praktično ceo univerzum, jer on „počiva“ na osam smerova. U modernoj Kini, reč za broj osam izgovara se „ba“, što je slično reči „fa“ koja u slobodnom prevodu znači „imućan“ ili „brzo stečeno bogatstvo“. Dakle, ovaj broj je praktično simbol novca.