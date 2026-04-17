Poznati vranjski sportista i MMA borac M. K.našao se ponovo na meti napadača, jer mu je nepoznata osoba ili više njih podmetnula eksplozivnu napravu pod automobil. Vozilo je eksplodiralo u dvorištu njegove porodične kuće, a ovo nije prvi put da se našai na meti napada!

Kako saznajemo, jaka eksplozija odjeknula je ujutru, oko 8 sati, u centru Vranja nedaleko od pijace "Bujkovski most" u dvorištu porodične kuće. jaka detonacija je uznemirila ceo komšiluk a ubrzo se saznalo da je eksplodirao automobil. Vozilo je malte skroz uništeno zbog eksplozije, a srećom niko nije povređen.

Prema pisanju lokalnih medija,eksplozivna naprava je aktivirana ispod vozila koje je u vlasništvu poznatog lokalnog MMA borca M. K.

Da je njegov automobil dignut u vazduh potvrdio je i on sam na svom profilu na društvenum mrežama.

- Danas još jedan napad na mene. Postavljena bomba ispod mog automobila, u dvorištu kuće u kojoj živim - oglasio se Miloš M. na društvenim mrežama.

Prema pisanju medija, ceo komšiluk je bio u šoku jer je od siline udarca došlo do pucanja stakala na okolnim ojektima u komšiluku.

- Čuo se strašan prasak, cela zgrada se zatresla. Pomislili smo da je pukao plinski kotao, ali kada smo pogledali kroz prozor, automobil je bio u plamenu, a delovi su leteli desetinama metara unaokolo - kaže jedan od očevidaca za medije.

Više javno tužilaštvo u Vranju oglasilo se povodom eksplozije naglašivši da su obavešteni od strane PU Vranje u Vranju, da je u ulici Đure Jakšića, eksplodirala naprava, postavljena u predelu prednje leve strane putničkog motornog vozila marke “Pasat“, vlasništva K. M. iz Vranja.

- Nema povređenih lica, dok na vozilu ima oštećenja u predelu prednjeg levog krila i ispod motora - stoji u saopštenju VJT-a i dodaju da je naloženo policiji da izvrše uviđaj lica mesta, obezbede tragove, utvrde o kojoj se eksplozivnoj napravi radi i eventualno uzmu video zapise sa nadzornih kamera u blizini.

Inače, on je, kako pišu mediji već preživeo nekoliko napada. Na njega je iz automatske puške pucano pre tačno godinu dana u selu Neradovac, a u decembru 2023. takođe je bio akter pucnjave u jendom gradskom restoranu.

