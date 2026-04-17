Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se Miloradom Dodikom, a nakon susreta oglasio se porukom na društvenim mrežama.

Vučić je naveo da je sastanak održan van Beograda i istakao lepotu Srbije i Republike Srpske, naglašavajući da su tokom susreta proveli više sati u razgovorima o strateškim pitanjima važnim za odnose između Beograda i Banjaluke.

„Ovog puta sastanak sa Miloradom Dodikom, daleko od Beograda. Prelepe su Srbija i Srpska, a danas smo proveli više sati u razmeni mišljenja o strateškim pitanjima od značaja za Beograd i Banja Luku“, napisao je Vučić na svom Instagram nalogu.

On je dodao da će u nedelju zajedno prisustvovati obeležavanju proboja logora Jasenovac u Donjoj Gradini, koja se nalazi u Republici Srpskoj.

„U nedelju ćemo zajedno prisustvovati obeležavanju proboja Jasenovačkog logora u Donjoj Gradini, u Republici Srpskoj“, poručio je Vučić.