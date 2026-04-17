OVAN

Ovaj vikend ti donosi malo mira posle naporne nedelje. Imaćeš želju da se povučeš i odmoriš, ali neko će te vući napolje. U ljubavi – varnice, samo pazi da ne planeš bez potrebe.

BIK

E, ovo je tvoj vikend! Malo uživanja, malo hrane, malo dobrog društva – sve kako voliš. Neko ti može uleteti u život niotkuda, obrati pažnju.

BLIZANCI

Bićeš u centru pažnje gde god da se pojaviš. Telefon će ti zvoniti bez prestanka. Samo nemoj da obećavaš svašta, pa da se posle vadiš.

RAK

Emocije ti rade na maksimumu. Ili ćeš nekog grliti, ili ćeš se povući u tišinu. Najbolje ti je da slušaš sebe i ne forsiraš ništa.

LAV

Ti bi malo akcije, malo zabave – i dobićeš! Vikend je kao stvoren za izlazak i flert. Ako si zauzet, partner očekuje više pažnje nego inače.

DEVICA

Ti bi da sve bude po planu, ali vikend baš i neće tako da ide. Opusti se malo, neće svet stati ako nešto krene mimo reda.

VAGA

Ljubav ti je u prvom planu. Ili se nešto lepo razvija, ili dolazi do važnog razgovora. Ne beži od istine, koliko god da je nezgodna.

ŠKORPIJA

Neko ti se mota po glavi više nego što bi hteo da priznaš. Strasti su jake, ali pazi da ne zakomplikuješ nešto što može biti jednostavno.

STRELAC

Ti bi negde da ideš, da menjaš sredinu, da se makneš iz rutine. Ako možeš – spakuj se i idi. Ako ne, napravi sebi mali beg makar na jedan dan.

JARAC

Malo si umoran, treba ti predah. Vikend je idealan da usporiš i sabereš misli. Ne moraš sve sam – pusti i druge da se uključe.

VODOLIJA

Iznenađenja na sve strane! Neko ti može poremetiti planove, ali na dobar način. Prati intuiciju, vodi te na pravo mesto.

RIBE

Sanjar si kao i uvek, ali ovog vikenda možeš nešto konkretno da pokreneš. Ljubav ti se smeši, samo nemoj da se praviš da ne vidiš.