U želji da proveri „krznene štetočine“, pregledala je snimke i ostala u šoku kada je videla maskiranog muškarca kako se šunja ispred njenih vrata u dva sata ujutru.

„Ne prepoznajem tog čoveka“

Prema navodima koje prenosi Daily Mail, nepoznati muškarac je hodao po njenom tremu i izgledalo je kao da pokušava da otvori prozor kuće.

Uznemirena vlasnica je odmah upozorila komšije, ali niko nije uspeo da identifikuje muškarca, čije je lice bilo sakriveno ski-maskom.

„Kao da je neko narušio moj prostor, tako se osećam. Ne prepoznajem tog čoveka i ne znam šta je radio. Delovalo je kao da ispituje prozore i pokušava da pronađe način da uđe“, izjavila je.

Maskirani muškarac viđen i u komšiluku

Jedan od komšija, Bil Fič, tvrdi da je istu maskiranu osobu video u svom dvorištu tokom noći.

„Nosio je baterijsku lampu i tražio način da uđe“, rekao je on.

Fič je odmah pozvao policiju, ali je osumnjičeni nestao bez traga pre dolaska patrola.

Strah među stanovnicima i pojačane mere bezbednosti

Nakon ovog incidenta, stanovnici ovog dela Filadelfije su uznemireni i zabrinuti za svoju bezbednost, pa nisu želeli da otkrivaju tačnu lokaciju iz straha od dodatne pažnje.

Komšije su pojačale mere zaštite svojih domova, zaključavaju vrata i dodatno proveravaju sigurnost tokom noći.

„Sve proveravamo dva puta. Imam osećaj da će se vratiti“, priznao je Fič.

Policija pokrenula istragu

Policija je pokrenula istragu i radi na identifikaciji maskiranog muškarca sa snimka sigurnosne kamere.

Prema zakonima države Pennsylvania, neovlašćen ulazak na privatni posed predstavlja prekršaj, a kazne mogu dostići i do 25.000 dolara.

Ovaj slučaj ponovo je pokrenuo pitanje bezbednosti doma i važnosti postavljanja sigurnosnih kamera kao zaštite od provalnika.