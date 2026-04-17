U želji da proveri „krznene štetočine“, pregledala je snimke i ostala u šoku kada je videla maskiranog muškarca kako se šunja ispred njenih vrata u dva sata ujutru.
„Ne prepoznajem tog čoveka“
Prema navodima koje prenosi Daily Mail, nepoznati muškarac je hodao po njenom tremu i izgledalo je kao da pokušava da otvori prozor kuće.
Uznemirena vlasnica je odmah upozorila komšije, ali niko nije uspeo da identifikuje muškarca, čije je lice bilo sakriveno ski-maskom.
„Kao da je neko narušio moj prostor, tako se osećam. Ne prepoznajem tog čoveka i ne znam šta je radio. Delovalo je kao da ispituje prozore i pokušava da pronađe način da uđe“, izjavila je.
Maskirani muškarac viđen i u komšiluku
Jedan od komšija, Bil Fič, tvrdi da je istu maskiranu osobu video u svom dvorištu tokom noći.
„Nosio je baterijsku lampu i tražio način da uđe“, rekao je on.
Fič je odmah pozvao policiju, ali je osumnjičeni nestao bez traga pre dolaska patrola.
Strah među stanovnicima i pojačane mere bezbednosti
Nakon ovog incidenta, stanovnici ovog dela Filadelfije su uznemireni i zabrinuti za svoju bezbednost, pa nisu želeli da otkrivaju tačnu lokaciju iz straha od dodatne pažnje.
Komšije su pojačale mere zaštite svojih domova, zaključavaju vrata i dodatno proveravaju sigurnost tokom noći.
„Sve proveravamo dva puta. Imam osećaj da će se vratiti“, priznao je Fič.
Policija pokrenula istragu
Policija je pokrenula istragu i radi na identifikaciji maskiranog muškarca sa snimka sigurnosne kamere.
Prema zakonima države Pennsylvania, neovlašćen ulazak na privatni posed predstavlja prekršaj, a kazne mogu dostići i do 25.000 dolara.
Ovaj slučaj ponovo je pokrenuo pitanje bezbednosti doma i važnosti postavljanja sigurnosnih kamera kao zaštite od provalnika.
