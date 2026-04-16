Ministar finansija Siniša Mali oglasio se sa prolećnog zasedanja MMF-a i Svetske banke povodom prozivki Dušana Nikezića.

Siniša Mali je u svojoj objavi na Fejsbuku poručio da građani od države ne očekuju "eksponiranje", već konkretne rezultate poput novih bolnica, puteva i većih plata, podsećajući na ekonomsku situaciju u Srbiji pre deset godina i upoređujući je sa današnjim parametrima.



- Prvi dan „preko okeana“ i već nedostajem Dušanu Nikeziću… Dirljivo.Ipak, moram da mu ukažem da sam na prolećnom zasedanju MMF-a i Svetske banke, godišnjem sastanku na kojoj u poslednjoj dekadi Srbija dobija pohvale za rezistentnost ekonomije u krizama koje se bez kraja smenjuju, za rast BDP-a uprkos svim uticajima koji se prelivaju na našu malu zemlju, za borbu da održimo s mukom stečenu makroekonomsku stabilnost, za sticanje investicionog kreditnog rejtinga u godinama kada evropske ekonomije klecaju, a mi smo taj uspeh ostvarili prvi na Zapadnom Balkanu i jedini sa statusom kandidata za punopravno članstvo u Evropskoj uniji.

Kaže Nikezić u nekakvom „filmiću“ da se nisam previše - eksponirao. U tome vidimo esenciju njegove neuspešne političke karijere, jer od političara i državnika očekuje da se - eksponiraju.

Nikeziću, ne očekuju građani Srbije da se „eksponiramo“, već očekuju nove bolnice, škole, puteve, kilometre puteva. Očekuju veća primanja i bolji životni standard. I to i dobijaju.

Od vas koji ste se eksponirali dobili su 619 miliona evra njihovih para na ličnom računu vašeg šefa, dobili su zemlju pred bankrotom bez novca na računu za isplatu penzija, dobili su nezaposlenost od 25,9 odsto, prosek plata od 330 evra i penzija od 204, dobili su razdvajanje porodica jer su mladi odlazili u inostranstvo da rade. Dobili su osiromašenu zemlju bez međunarodnog ugleda i uticaja.

Danas, kada su prosečne plate premašile hiljadu evra, kada se penzije približavaju proseku od 500 evra, kada je minimalna zarada 551 evro, kada smo po prilivu stranih direktnih investicija apsolutni lider u regionu jer se u Srbiju slije 60 odsto godišnjih investicija Zapadnog Balkana, kada nam je javni dug daleko, daleko ispod proseka evrozone, kada je nezaposlenost rekordno niska, i to uz sve moguće otežavajuće faktore, Srbija odlično zna gde pripada jer je dobila mesto u međunarodnoj zajednici koje zaslužuje.

Do nekog sledećeg eksponiranja, Nikeziću, puno pozdrava iz SAD-a! - napisao je ministar.