Šta se jelo u Beogradu vekovima? Čime su se zaslađivali njegovi stanovnici i kakva je bila srpska kuhinja 19. veka?

Kako izgleda Beograd iz njegovih tamnih uglova, šta sve vide stanovnici Vračara i Novog Beograda, kada niko ne gleda? Ovo su pitanja na koje smo neočekivane i iznad svega interesantne odgovore, dobili u knjigama Slatki Beograd: Vodič kroz istoriju slatkiša u modernom Beogradu i Beograd Noar.

Šta nam to otkriva slatki Beograd? Od uličnih fišeka s bombonama i poslastičara sa Dorćola do kraljevskih trpeza i vitrina sa savremenim kolačima, turizmolog i autor nekoliko knjiga, Jovo Anđić vodi nas kroz istoriju grada posutu mirisom vanile i cimeta. Ovaj svojevrsni vodič koji obuhvata period od začetka modernog Beograda do naših dana, čitaoci imaju priliku da se uvere u to na koji način hrana i odnos prema njoj, postaju neodvojivi deo kulture i tradicije, kako oslikavaju stanje u društvu, ali i kako odnos prema slatkišima na poseban način odražava socijalne i društvene prilike.

"U Beogradu su najpre u ponudi bili samo orijentalni slatkiši, a potom su polako počeli da pristižu i srednjoevropski i zapadnoevropski. Najzanimljiviji period u istoriji poslastica je onaj kada u našu prestonicu počinju da dolaze stranci, koji donose svoje zanate i veštine i polako navikavaju Beograđane na nove običaje i ukuse… To je period neposredno pred i po konačnom oslobađanju Srbije i Beograda od turske vlasti. Svakako su to i posleratni i ratni periodi, vremena oskudice, kada su i obeležavanja slava sa slatkišima bila pravi podvig“, otkriva Anđić.

Beograd je idealno štivo za noar roman

Zbirka Beograd Noar donosi potpuno drugačiji pogled na prestonicu, uvodeći je u prestižni svetski serijal urbanih noir antologija čuvene njujorške izdavačke kuće Akashic Books. Priređivač Milorad Ivanović posebno ističe značaj dugog procesa nastanka ove knjige, ali i potrebu da Beograd dobije svoje mesto u globalnoj književnoj kartografiji.

Koncept ovakvih "city noir" antologija, potekao je iz serijala koji se od 2004. godine objavljuje prvo u Americi, potom i u svetu, a započet je izdanjem „Bruklin Noar“. Od tada je serijal obuhvatio više od stotinu gradova širom sveta. Među njima su Čikago, San Francisko, Dablin, London, Pariz, Rim, Moskva, Tel Aviv, Berlin, Prag i Zagreb. Objavljivanjem Beograda Noara, Beograd je postao deo ove značajne književne globalne mreže.

"Kada se noir preseli iz svojih korena - Amerike tridesetih i četrdesetih u postjugoslovenski, tranzicioni Beograd, ne gubi se njegova suština. Naprotiv, dobija se mnogo više. Novi kontekst donosi svež ugao, drugačiji ritam i specifičnu emocionalnu tenziju koja proizlazi iz istorije, društvenih lomova i svakodnevice ovog prostora. Takav noir nosi i određenu egzotiku, koja može biti podjednako privlačna i domaćim i stranim čitaocima. Upravo u toj kombinaciji prepoznatljivog žanra i lokalne autentičnosti krije se njegova snaga", objsnio je Oto Oltvanji, jedan od brojnih domaćih pisaca koji su se našli u ovoj knjizi.

Urednica knjige Marija Radić, ukazuje je na značaj ove autentišne zbirke priča, istakavši da po prvi put na jednom mestu okuplja različite autore u jedinstvenom, mračnom portretu grada. Dok Beograd u ovim pričama nije samo puka scenografija, već aktivna sila koja oblikuje sudbine likova, njihove izbore i poraze.

Beograd između korica, sada na 30% popusta U okviru ovogodišnje manifestacije, Vulkan izdavaštvo obeležava „Dane Beograda“ kroz najnovija izdanja posvećena prestonici, uz specijalan popust od 30% dostupan isključivo na sajtu vulkani.rs. Knjige Slatki Beograd: Vodič kroz istoriju slatkiša u modernom Beogradu i Beograd Noar tokom 16. i 17. aprila do ponoći, možete kupiti po jedinstvenoj ceni.

Manifestacija Dani Beograda

„Dani Beograda“ je naziv manifestacije koja se svake godine održava u Beogradu, od 16. do 19. aprila.

Manifestacija se održava od 2003. godine u organizaciji Skupštine Grada Beograda, a povod njenog održavanja su značajni datumi u istoriji tog grada. Dana 16. aprila 878. godine, u pismu pape Jovana VIII prvi put se spominje slovensko ime grada Beograda, a 19. aprila 1867. godine je, nakon simbolične predaje ključeva grada knezu Mihailu Obrenoviću, Beograd ponovo postao srpski grad.

Za vreme trajanja manifestacije, dodeljuju se i važne nagarde, poput Nagrada Grada Beograda za stvaralaštvo mladih, u nekoliko naučnih i umetničkih oblasti.