U postupku javne nabavke za organizaciju i realizaciju ceremonije otvaranja i zatvaranja EXPO 2027 Beograd izabran je najbolje rangirani ponuđač – italijanska kompanija Balich Wonder Studio, jedna od globalno najpoznatijih produkcijskih kuća za velike međunarodne događaje.

Predstavnici Balich studija Simon Meriko i Klaudija Katanin održali su konferenciju za medije u Ekspo Plejgraundu zajedno sa direktorom Ekspa, Danilom Jerinićem.

Direktor Jerinić kaže da je danas veliko zadovoljstvo biti u Beogradu sa timom koji je kreirao neke od vizuelno najupečatljivijih prizora koje je svet gledao poslednjih decenija.

"Jako mi je drago što ćemo se naći na videu koji ćete promovisati u budućnosti, u nekim drugim zemljama. Ovi događaji se pamte globalno, postaju referentna tačka za spektakl na najvišem nivou. Ovo nije samo početak saradnje, već procesa u kome se vizija pretače u iskustvo koje će videti milioni. Gledali smo otvaranje OI, u Milanu, Dubaiju, Zimskih, ali i Lige šampiona. Danas u Beogradu počinje stvaranje jednog takvog trenutka, i otvaranje i zatvaranje Ekspa biće trenutak kada će ceo svet gledati u Beograd. To su prvi i poslednji kadar u kome se jedna zemlja obraća međunarodnoj javnosti. Naš cilj je jasan, da stvorimo spektakla za pamćenje, koji će Srbiju jasno pozicionirati na mapi savremenih kreativnih društava. Još je važnije da se percepcija naše zemlje pomeri unapred, da pokažemo zemlju koja je spremna za saradnju sa svetom. Expo 2027 je proces koji treba da ostavi novu generaciju profesionalaca koji mogu da realizuju događaje najvišeg standarda", rekao je Jerinić.

On dodaje da je važno stvarati zajedno sa partnerima koji znaju kako se stvaraju trenuci koji ulaze u istoriju.

Reč je o kompaniji sa impresivnim portfoliom, koja je bila zadužena za ceremoniju otvaranja Zimskih olimpijskih igara u Milanu, kao i za program otvaranja Svetskog prvenstva u fudbalu koje će ove godine biti održano u SAD i Meksiku.

Balich Wonder Studio stoji i iza ceremonije otvaranja Mundijala u Dohi 2022. godine, a organizovao je ukupno 16 olimpijskih i paraolimpijskih ceremonija, uključujući Olimpijske igre u Rio de Žaneiru 2016. i Zimske olimpijske igre u Sočiju 2014. godine. Pored sportskih spektakala, kompanija je realizovala ceremonije finala UEFA Lige šampiona, kao i velike koncertne produkcije za svetske bendove poput Simple Minds, Pink Floyd i U2.

Vrednost ugovora dodeljenog kompaniji Balich Wonder Studio iznosi 2.323.514.160 dinara, što je približno 19.775.000 evra