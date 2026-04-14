Međunarodni prevoznici u Crnoj Gori počeli su danas,blokadu teretnog saobraćaja na graničnim prelazima za koju su najavili da će trajati do 17. aprila. Protest je organizovan zbog strogih pravila Evropske unije za profesionalne vozače, ali i zbog kako su naveli prevoznici neispunjenih obećanja Vlade Crne Gore, uključujući povrat akciza na gorivo i smanjenje zadržavanja na granicama, prenosi RTCG.

Protest je odobren od strane policije na svim graničnim prelazima, izuzev u Luci Bar, a predstavnik Udruženja Đorđe Lješnjak kaže da su prinuđeni četvrti put da protestuju kako bi rešili dugogodišnje probleme koji su u poslednjih godinu i po nizom odluka eskalirali na njihovu štetu i bukvalno ih doveli pred gašenje. Istakao je i da traže da država više utiče na evropska pravila iako za sada, kaže, nemaju u tom delu problema iako su neki vozači probili rokove zadržavanja u drugim državama.

Dodao je da su razgovarali ranije sa ministrom ekonomskog razvoja Nikom Đeljošajem i da su dobili uveravanja da će zahtevi koji su opravdani biti rešeni, ali da ništa nije urađeno i da je stanje lošije nego što je bilo.

Dodao je da neće ometati putnički saobraćaj. "Bićemo parkirani sa strane, ali prolaz kamionima biće onemogućen osim onima koji voze eksplozivne materije prve klase, žive životinje, diplomatske pošiljke i lekove", rekao je Lješnjak.