Prema rečima astrološkinje Ejmi Dejmur, ovi horoskopski znakovi se do kraja aprila „ponovo rađaju kao potpuno drugačije osobe“ - njihovi najluđi snovi pretvaraju se u stvarnost.

Kao i sve u životu, prava promena zahteva više od samog verovanja, iako je i to važan deo procesa. Oni koji uspevaju da svoje želje pretvore u stvarnost ovladali su zakonom privlačnosti i uložili stvarno vreme i trud u izgradnju života kakav žele.

Bik

Kada Uran, planeta nepredvidivosti, napusti znak Bika krajem meseca, završava se „osmogodišnji karmički ciklus borbe i haosa“, kaže Demur. Otkako je Uran ušao u Bika 2018. godine, ovaj znak je verovatno prolazio kroz gubitke i razočaranja u različitim oblastima života. Ipak, Bikovi nisu prestali da veruju i da rade na svojim željama, a univerzum je to primetio.

Kako mesec odmiče, život će početi da postaje lakši za Bikove.

- Konačno ćete moći da postigneš dugoročan uspeh i stabilnost u karijeri i odnosima, kao nikada ranije - tvrdi Demur.

Pored toga, Venera, planeta novca, nalazi se u znaku Bika. Sa tolikom količinom magnetične energije, pripremite se da sve ono o čemu ste maštali polako počne da se ostvaruje.

Ovan

Sa tolikom količinom energije znaku Ovna, april je za Ovnove izuzetno snažan mesec. Upravo je takav zamah potreban da bi želje postale stvarnost.

- Prolazite kroz jednu od najvećih transformacija u poslednjih nekoliko godina - kaže Demur. - U vaš život dolazi više karme nego ikada ranije - ističe astrolog.

Ako ste ulagali trud, sada možete očekivati nagradu. Bilo da je reč o karijeri ili ljubavi, očekujte obilje kakvo do sada nisi iskusio. Naučili ste karmičke lekcije i spremni ste da idete dalje. Sada je vreme da radite naporno i posmatrate kako vaši blagoslovi rastu.

Blizanci

Ulaskom Urana, planete iznenadnih promena, u znak Blizanaca 25. aprila, počinje nova era „brzog napretka i ubrzanih rezultata“, objašnjava Demur.

To znači da će se sve ono u šta ste ulagali energiju početi da se ostvaruje brže nego što očekujete.

Ako ste se osećali zaglavljeno ili ste imali utisak da stagnirate, dobra vest je da to neće trajati zauvek. Najteži deo je iza vas. Što više truda uložite, to će vaše pobede biti veće.

Ribe

April je za Ribe izuzetno povoljan mesec. Kako Demur objašnjava, „ovo je period u kojem možete veoma brzo steći veliko priznanje i popularnost“.

Bilo da unapređujete svoju reputaciju ili pravite velike pomake u karijeri, očekujte da će ljudi biti privučeni vašom energijom.

Iako je prethodni mesec verovatno bio spor i stagnirajući zbog retrogradnog Merkura, sada se stvari menjaju. Merkur i Mars započeli su mesec u vašem znaku, donoseći dodatnu energiju, popularnost i motivaciju, piše Your Tango.

Kako se ove planete budu pomerale u Ovna, tempo života će se ubrzavati, a vi ćete brže napredovati ka svojim ciljevima.