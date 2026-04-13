Fejsbuk stranica „Lignjolov Eging Club Neum“ nedavno je objavila vest o ulovu ribe poznate kao strijelka skakuša (Pomatomus saltatrix) u neumskom akvatorijumu.

Poznata i kao strijelka ili zubatica, ova vrsta važi za izuzetno agresivnog predatora koji se u poslednjih dvadesetak godina značajno proširio Jadranskim morem. Kako navode ribolovci, napada izuzetno žestoko – čak i kada nije gladna – i za sobom ostavlja razoren plen, zbog čega je često nazivaju „rođenim ubicom“.

Reč je o morskoj pelagičnoj ribi koja živi širom sveta u umerenim i suptropskim vodama, osim u severnom Tihom okeanu. Ima snažno telo i karakterističan račvasti rep, dok su joj leđna i grudna peraja često savijena uz telo.

Ima oštre zube i dostiže veliku težinu

Strijelka skakuša ima sivo-plavozelena leđa i beli stomak, a njeni zubi su jednaki, izuzetno oštri i podsećaju na nož. Najčešće dostiže težinu do 9 kilograma, ali su zabeleženi primerci i do 18 kilograma.

Opasna za ribolovce, ali ne i za kupače

Iako deluje zastrašujuće, ova riba ne predstavlja opasnost za kupače jer izbegava ljude. Ipak, ribolovci moraju biti oprezni – zbog snažnih vilica i oštrih zuba lako može doći do povrede. Preporučuje se korišćenje klešta prilikom skidanja sa udice, umesto direktnog dodirivanja.

Stručnjaci ističu da je ova vrsta važan deo morskog ekosistema i da je zanimljiva pre svega zbog svoje borbenosti, a ne zbog napada na ljude. Osim toga, veoma je cenjena u ishrani – njeno meso je čvrsto, sočno i bogato ukusom, slično tuni ili skuši, pa se sve više preporučuje za konzumaciju.