Grupa predškolske dece je u šetnji sa vaspitačicom u igradiću u Irskoj naišla na magarca.

Magarac je stajao iza ograde, a deca su počela da pevaju i igraju uz popularnu rege pesmu. Magarac im se pridružio - njihao je glavom prateći ritam i uživajući u muzici.

Video objavljen na Instagram stranici Loveindotie (Love Ireland) je imao mnogo lajkova i mnogo oduševljenih komentara.

"Samo da vas obavestim da je, uz magarčev ples, moj štene Načo počeo da peva dok sam ovo gledala. On voli da peva", "Svi vole Boba Marlija", "Bože, volim ovu irsku vibraciju!", "Neverovatno slatko", "Apsolutno prelepo, to je ono što čini život lepim", bili su samo neki od komentara.