Iranski predsednik Masud Pezeškijan osudio je danas kritike i uvrede na račun pape Lava XIV, rekavši da su napadi na Isusa Hrista "neprihvatljivi za bilo koju slobodnu osobu".

"Osuđujem uvredu vaše ekselencije u ime velike nacije Irana i izjavljujem da skrnavljenje Isusa, proroka mira i bratstva, nije prihvatljivo nijednoj slobodnoj osobi. Želim vam slavu od Alaha", napisao je Pezeškijan u poruci papi objavljenoj na mreži Iks.

Prethodno je američki predsednik Donald Tramp kritikovao Papu optužujući ga za "slabost po pitanju kriminala" i "lošu spoljnu politiku".

Američki predsednik je takođe naveo da se ne slaže sa papinim navodnim stavovima o Iranu i nuklearnom oružju, kao ni sa kritikama američke politike prema Venecueli.

Papa je na kritike reagovao rekavši da će nastaviti da se javno izjašnjava protiv rata.

On je rekao da ne želi da ulazi u polemiku sa Trampom, ali je naglasio da će nastaviti da promoviše mir i dijalog.