Kendal Viler (27), poreklom iz Teksasa, redovno deli snimke iz svog australijskog života na TikToku. Iako mnogi Australiju povezuju sa suncem, plažama i paucima, ona je otkrila i neke neočekivane stanovnike.

„Ubrzo nakon preseljenja shvatila sam da u Australiji ima slepih miševa“, rekla je Wheeler, koja trenutno boravi u Kvinslendu. „Međutim, do ovog snimka nikada ih nisam videla u tolikom broju!“

Viler je 24. februara objavila video koji je ubrzo postao viralan, sa više od 218.000 pregleda. U opisu je napisala: „Nisam očekivala da ću ovo videti kada sam se preselila u Australiju…“

Snimak prikazuje Viler na balkonu stana, a zatim se kamera okreće ka nebu u sumrak, koje je ispunjeno stotinama, ako ne i hiljadama, ogromnih slepih miševa. Prizor neba prekrivenog velikim letećim stvorenjima podsećao je na scenu iz horor filma.

Neustrašiva Viler je, citirajući poznati viralni video, u kameru rekla: „Ovo su j..... slepi miševi. Obožavam Noć veštica.“ U opisu je dodala: „Mora ih biti milijardu, zar ne?“

Objava je izazvala lavinu reakcija, sa više od 17.500 lajkova i stotinama komentara. „To su najverovatnije ‘leteće lisice’, vrsta mega slepih miševa ili voćnih slepih miševa. Prilično su slatki!“, napisao je jedan korisnik.

„Ovo mi je iskreno oduzelo dah“, komentarisao je drugi, dok je treći priznao: „Kada bih se ikada preselio u Australiju, ništa me ne bi iznenadilo.“ Jedan komentar je glasio: „Reci mi da si u Kvinslendu, a da mi ne kažeš da si u Kvinslendu.“

Prema podacima Društva za očuvanje divljih životinja Kvinslenda, leteće lisice spadaju među najveće vrste slepih miševa na svetu. U Kvinslendu obitavaju četiri vrste: crna, sivoglava, mala crvena i naočarasta leteća lisica.

Ove životinje su vrlo glasne, koriste zvuke za međusobnu komunikaciju, imaju dobar njuh i vid, i korisne su za životnu sredinu jer pomažu u oprašivanju i rasprostiranju semena. Ipak, mali broj slepih miševa može prenositi bolesti na ljude, pa se preporučuje da ih diraju samo iskusne i vakcinisane osobe, piše Newsweek.