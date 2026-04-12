Ako ste primetili da rododendron i kamelije u vašoj bašti nisu pokazali svoje divne cvetove, možda pravite grešku, a da toga niste ni svesni.

Stručnjak za baštovanstvo Majkl Grifits objasnio je da može postojati nekoliko razloga zašto ovo cveće nije cvetalo, ali da se oni lako mogu popraviti, tako da ih možete sačuvati za sledeću godinu. Trebalo bi da obratite pažnju na zemljište u kojem rastu. U nedavnom videu na TikTok-u, Majkl je rekao: „Ako vaša kamelija ili rododendron nisu cvetali ove godine, to je verovatno zbog jednog od tri razloga.“

Glavna briga baštovana prilikom uzgoja rododendrona i kamelija je nivo kiselosti zemljišta. Obe biljke uspevaju u kiselom zemljištu.

Sadnjom cveća u alkalno zemljište, umesto cvetova će se razviti mnoštvo listova. Da bi se rešio ovaj problem, Majkl je predložio upotrebu komposta od erike ili nečeg drugog što će povećati nivo kiselosti u zemljištu.

Prema časopisu „Gardeners’ World“, rododendrone treba saditi u kiselo zemljište bogato humusom, gde zemljište treba da bude neutralno do kiselo. Za kamelije, želite da se uverite da zemljište ima pH vrednost od šest do 6,5.

Ako problem sa cvetanjem nije zbog nivoa kiselosti zemljišta, postoje još dve mogućnosti koje bi mogle uticati na vaše cveće. Majkl je istakao da orezivanje cveća u pogrešno doba godine može uticati na njihovo cvetanje.

Kamelije obično cvetaju između oktobra i aprila, tako da se približavaju kraju svog trenutnog ciklusa cvetanja. S druge strane, rododendroni bi trebalo da cvetaju između aprila i jula, tako da bi već trebalo da vidite neki život na biljci.

Ove biljke, prema Majklu, „zamenjuju“ svoje cvetove prethodne godine, što znači da ako ste ih orezivali leti, jeseni ili zimi, možda ste ih slučajno orezali. Rekao je: „Dakle, ako ste ih orezivali leti, jeseni ili zimi, možda ste ih odsekli pre nego što su uopšte imale priliku.“

Na kraju, Majkl je objasnio da biljke koje dobijaju previše hlada u bašti ili biljke koje su previše pod stresom mogu prouzrokovati da ne cvetaju. Rekao je: „One vole šareno svetlo, a ne duboku senku, i ako je bila suša, mraz ili previše vetra, mogle bi da prekinu pupoljke.“

Da biste bili sigurni da se biljke drže u odgovarajućem okruženju, proverite nivo svetlosti u bašti, redovno ih zalivajte i zaštitite ih od bilo kakvih teških vremenskih uslova, piše Express.