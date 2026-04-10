Ne volimo uvek da zavirimo u svoje slabosti i mračnije osobine. Ipak, upravo nas one najbolje upoznaju sa sobom i pokazuju šta zaista nosimo u sebi.

Pogledajte životinje i izaberite onu koja vam je najbliža – odgovor može da vas iznenadi.

Mačka

Ako ste izabrali mačku, vaša senka leži u potrebi za nezavisnošću koja ponekad prelazi u hladnoću. Lako se distancirate od ljudi kada vam nešto ne odgovara, često bez objašnjenja. Skloni ste da krijete prava osećanja i ostavljate druge u dilemi gde su sa vama. Iako imate snažnu kontrolu nad sobom i situacijama, njen višak može vas udaljiti od ljudi.

Papagaj

Izbor papagaja otkriva da vaša mračna strana ima veze sa komunikacijom. Znate da kažete ono što drugi žele da čuju, čak i kada to nije potpuno iskreno. Imate dar ubeđivanja, ali ga ponekad koristite manipulativno. Ponekad vam je važniji utisak nego suština, a dešava se i da izbegavate odgovornost skrivajući se iza reči.

Pacov

Ako ste izabrali pacova, vaša tamna strana povezana je sa instinktom preživljavanja. Snalažljivi ste i prilagodljivi, ali ponekad i na račun drugih. Znate da čekate pravi trenutak i delujete iz senke. Teško verujete ljudima i često ste oprezni. Vaša snaga je izdržljivost, ali problem nastaje kada cilj počne da opravdava sredstva.

Zamorac

Izbor zamorca ukazuje na potrebu za sigurnošću i kontrolom. Možete imati sklonost da „zadržavate“ stvari, emocije ili ljude. Strah od gubitka vas ponekad drži u zoni komfora i sprečava da napravite korak napred. Potiskivanje emocija može dovesti do naglih reakcija kada se nagomilaju.

Pas

Ako ste izabrali psa, vaša senka se krije u prevelikoj odanosti. Lojalni ste do krajnjih granica, ali ponekad zaboravljate na sebe. Teško prekidate odnose, čak i kada vam štete. Možete biti posesivni ili previše zaštitnički nastrojeni, a potreba za prihvatanjem vas čini ranjivim. Problem nastaje kada ljubav pređe u strah od samoće.